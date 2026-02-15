Una lamentable noticia se dio a conocer este domingo, a solo horas de que Colo Colo reciba en el Estadio Monumental a Unión La Calera por la fecha 3 de la Liga de Primera. Blanco y Negro, concesionaria que administra a los albos, sufrió la pérdida de uno de sus directores: Carlos Cortés, de 56 años.

La información fue adelantada por ADN Deportes y posteriormente confirmada por integrantes de su propio bloque (Vial/Ruiz-Tagle), sin entregar mayores detalles en un primer momento.

ver también ¿Quién era Carlos Cortés? Fallecido dirigente de ByN y que protagonizó polémico episodio con Mosa

Minutos después, otros medios replicaron la noticia. Uno de ellos fue La Tercera, que dio a conocer las causas del fallecimiento del abogado titulado en la Universidad Católica.

Dan a conocer la causa de muerte de Carlos Cortés

De acuerdo con lo publicado, su deceso se produjo por complicaciones derivadas de un infarto, mientras se encontraba de vacaciones en Chiloé. El abogado fue trasladado hasta el Hospital de Castro, donde finalmente falleció.

Carlos Cortés integraba el directorio de Colo Colo desde 2019, como parte del bloque de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle.

Si bien siempre mantuvo un perfil bajo en Blanco y Negro, su último año en la administración alba estuvo marcado por la polémica pelea que protagonizó con el presidente Aníbal Mosa en marzo de 2025. En esa ocasión, el mandamás albo lo acusó de agresión y aseguró haber recibido golpes de puño, situación que lo llevó a constatar lesiones en una clínica capitalina.

Publicidad

Publicidad

De momento, se desconocen los pasos a seguir en Blanco y Negro respecto de su velorio y funerales.

¿Quién era Carlos Cortés?

Carlos Cortés era abogado de 56 años e integrante del directorio de Blanco y Negro desde 2019, ligado al bloque Vial-Ruiz-Tagle. Titulado en la UC, con estudios en Chile y en la Universidad de Columbia, desarrolló una destacada trayectoria académica y profesional, participando en casos judiciales de alta connotación pública como Inverlink, Penta y Colusión, entre otros.