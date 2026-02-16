Triunfo albo sobre los últimos minutos ante Unión La Calera: una buena manera de ir disipando las dudas en Colo Colo. Sin embargo, la jornada dominical no empezó con buenas noticias para el Cacique.

Carlos Cortés, directivo de Blanco y Negro y conocido por pelearse con Aníbal Mosa a inicios de 2025, falleció mientras vacacionaba en Chiloé. El hecho conmocionó al club.

Es por eso que la victoria, si bien fue un grito de tranquilidad, considerando su forma, también tuvo una parte amarga. Ahora queda por saber cómo se estructurará la interna de Blanco y Negro ante la triste pérdida de uno de sus directivos.

Habla el vicepresidente de Blanco y Negro

Uno que suele hablar con la prensa es Eduardo Loyola. Pese a no ser tan mediático como Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, el vicepresidente siempre tiene palabras para los hechos que acaecen en el club. En esta ocasión, se refirió al fallecimiento de Carlos Cortés.

“Es un hecho lamentable, inesperado, y estamos todos acongojados. Pero, bueno, la vida sigue. Se jugó este partido y felizmente ganamos, que creo que es el mejor homenaje que Colo Colo le puede rendir a Carlos Cortés“, señaló Eduardo Loyola, tras el triunfo ante Unión La Calera, que además se refirió a lo que pasará en la interna directiva de Blanco y Negro.

“Es todo tan inesperado, que no sabemos qué es lo que va a plantear el bloque Ruiz-Tagle/Vial. Hay que estar atentos a lo que ocurre esta semana. Estamos todos muy acongojados y le mando mi pésame a la familia. Más allá de cualquier diferencia que pudimos tener en algún minuto, él era un gran colocolino”, cerró el vicepresidente de Blanco y Negro.

Carlos Cortés falleció a horas del partido de Colo Colo con Unión La Calera.

¿Qué pasó con Carlos Cortes?

Carlos Cortés, parte del directorio de Blanco y Negro y perteneciente al conocido como “Bloque Vial”, falleció el domingo, mientras disfrutaba de vacaciones en Chiloé. La causa del deceso fue un infarto y las complicaciones que le siguieron.

