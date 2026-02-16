Es tendencia:
Colo Colo

Los jugadores de Colo Colo que hicieron pataletas cuando fueron remplazados ante Unión La Calera

Fueron tres los que no se sintieron bien saliendo del campo de juego ante los Cementeros. Uno de ellos, obviamente, es Javier Correa.

Por Jose Arias

Uno de los que tuvieron una pataleta en el Monumental.
© DIEGO MARTIN/PHOTOSPORTUno de los que tuvieron una pataleta en el Monumental.

Pese al sufrimiento, se logró. Colo Colo consiguió ganar su segundo partido consecutivo en el Estadio Monumental, ante Unión La Calera esta vez, y las voces disonantes empiezan a bajar el volumen. Eso sí, el juego del equipo sigue sin convencer a nadie.

Hubo que esperar al primer minuto de descuento para que Colo Colo al fin se pusiese arriba en el marcador. Durante los noventa minutos, el empuje del cuadro albo había sido, sin embargo, mucho mayor que la visita, que se fue a refugiar a Macul.

Fernando Ortiz tuvo que mover varias veces la banca. La primera vez, de emergencia, cuando Javier Correa se lesionó en los tempranos primeros minutos. Pero, no fue la única, ya que ingresaron jugadores como Francisco Marchant, Álvaro Madrid y Yastin Cuevas, que vinieron a darle otra cara al equipo.

Rabia en la banca

La salida de Javier Correa no fue una elección total del técnico. Las condiciones lo hicieron urgente. Es que el delantero sufrió un problema muscular y no pudo seguir en el campo de juego. Quizás, motivo de ello, su reacción al llegar a la banca no fue la mejor, demostrando la frustración que tenía.

La rabia de Javier Correa | Photosport

La rabia de Javier Correa | Photosport

Pero, no fue el único que se mostró molesto por tener que salir en el duelo ante Unión La Calera. Hubo un cambio doble en el minuto 64 que dejó a los dos que fueron reemplazados, enojados en la banca.

Se trata de Claudio Aquino y Tomás Alarcón. El primero se limitó a mover la cabeza de un lado a otro y poner mala cara. En cuanto al chileno, este golpeó cosas a su paso y, claramente ofuscado, se sentó en la banca. ¿Son ganas de jugar o motivo de preocupación estas reacciones?

Tomás Alarcón enojado a la hora de sentarse en la banca | Captura de pantalla

Tomás Alarcón enojado a la hora de sentarse en la banca | Captura de pantalla

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

