Un manto de incertidumbre cubrió en las últimas horas a Colo Colo, tras revelarse las imágenes del arrebato que vivió el delantero Javier Correa tras ser reemplazado en el duelo ante Unión La Calera, donde golpeó y rompió sillas del banco de suplentes.

Ante las evidencias, de inmediato se especuló con que el cordobés podría recibir un castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, tal como ocurrió en el pasado con el técnico Sebastián Beccacece y el episodio del “refrigerador”, o con Alfonso Parot en el 2023.

El tema es que para que el ente jurídico del fútbol chileno pueda actuar y evaluar si hay sanción para el delantero de Colo Colo, fundamental era que el árbitro del duelo con La Calera, Fernando Véjar, consignara en su informe el incidente de Correa.

Colo Colo alerta: ¿Habrá castigo para Javier Correa?

La buena noticia en el Estadio Monumental es que en el reporte que entregó y firmó el juez central, que se publicó en el sitio oficial del Campeonato Chileno, no hay mención alguna al actuar del delantero albo contra su banco de suplentes.

En el ítem “Incidencias” del partido entre Colo Colo y La Calera, en el punto que dice “incidentes ocurridos antes, durante y después del partido. Salvo las amonestaciones y expulsiones”, Véjar señala con claridad que “no hubo“. En resumen, no está el arrebato de Correa.

De todas formas, resta conocer si en la sesión de este martes 17 de febrero del Tribunal de Disciplina en la sede de la ANFP se pueda citar a declarar al cordobés “de oficio”, por lo que aún no respiran tranquilos en las huestes albas.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Por la cuarta fecha en Liga de Primera, Colo Colo visitará a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas.

Así están los albos en la Tabla de Posiciones

