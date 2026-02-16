Es tendencia:
Javier Correa

A lo Beccacece: El duro castigo que arriesga Javier Correa por su aireada reacción en Colo Colo

La aireada reacción de Javier Correa tras ser sustituido recordó lo ocurrido con Sebastián Beccacece en 2026, cuando pateó un refrigerador.

Por Franco Abatte

La aireada reacción de Correa recordó a muchos el accionar de Beccacece con un refrigerador.

Colo Colo volvió a ganar en un duro partido ante Unión La Calera, donde, a pesar de ser superiores durante gran parte del encuentro, recién lo definió en los descuentos, desatando la alegría de los hinchas albos.

Sin embargo, la felicidad no fue para todos. Uno que vivió una jornada amarga fue Javier Correa, ya que el delantero argentino debió ser reemplazado por Leandro Hernández en el minuto 24 del primer tiempo debido a molestias físicas.

Los jugadores de Colo Colo que hicieron pataletas cuando fueron remplazados ante Unión La Calera

El “9” albo salió evidentemente molesto por la situación y, al llegar al banco de suplentes, protagonizó una particular escena captada tanto por las cámaras de TNT Sports como por los reporteros presentes en el Estadio Monumental: golpeó repetidamente los asientos e incluso derribó dos de ellos.

El duro castigo que arriesga Javier Correa

Lo cierto es que la situación no pasó desapercibida. En redes sociales no fueron pocos los que recordaron a Sebastián Beccacece, ex DT de Universidad de Chile, quien en septiembre de 2016 también tuvo un momento de furia y pateó un refrigerador.

Ante esto, varios creen que esta salida de cadena podría costarle caro al goleador de 32 años, arriesgando un duro castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, justo cuando falta tan poco para el Superclásico.

De hecho, el episodio de Beccacece sirve como antecedente, ya que el actual DT de la selección de Ecuador recibió una sanción de tres partidos por golpear el electrodoméstico.

Pero no es el único caso. Un episodio similar ocurrió en 2023 con Alfonso Parot, quien tras caer con Colo Colo, y siendo entonces defensor de Universidad Católica, rompió dispensadores de alcohol gel ubicados en el túnel de acceso a camarines del Estadio Monumental.

En esa oportunidad, el “Poncho” fue castigado con un partido por los destrozos.

Con estos antecedentes en mano, ahora resta esperar si la airada reacción fue consignada en el informe arbitral de Fernando Véjar o, en su defecto, si el Tribunal de Disciplina actúa de oficio y decide aplicar una sanción a Javier Correa por sus actos.

