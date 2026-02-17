La espera terminó. Luego de un largo periplo, que incluyó una escala en Colombia, Huachipato ya está en Venezuela para hacer su estreno en la edición 2026 de la Copa Libertadores, donde visitarán al Carabobo en la ciudad de Valencia.

Será la cuarta participación en la historia para el equipo acerero y su vuelta a la escena internacional después de dos temporadas. Por ello, el equipo que dirige Jaime García, sabe que traerse un buen resultado desde suelo vinotinto es vital para sus pretensiones.

Así lo tiene claro su máximo goleador, el delantero argentino Lionel Altamirano, que en la previa al debut de Huachipato en Copa Libertadores, dejó clara cuáles son las intenciones del club en esta visita al Carabobo, sin desmerecer al oponente.

Huachipato tiene fe para debut en Copa Libertadores

“Sabemos las virtudes y las debilidades que tienen ellos, pero nosotros tenemos que tratar de seguir haciendo lo nuestro, seguir trabajando y seguir corrigiendo los errores que tenemos, pero con la misma confianza y convicción de que podemos traernos un buen resultado“, afirmó el atacante acerero.

En esa línea, el goleador de Huachipato advierte sobre el estreno en Libertadores que “la idea es sumar los tres puntos, ganar para después llegar a casa y tratar de cerrar la llave, pero sabemos que va a ser un partido difícil, es un partido internacional”.

Sobre la clave para lograr el objetivo, Altamirano expresa que “nosotros tenemos que hacer lo que venimos trabajando y tratar de traernos un buen resultado a casa, donde siempre nos hacemos fuertes con nuestra gente”.

¿Cuándo juegan los acereros?

El estreno de Huachipato en la Copa Libertadores 2026 será este martes 17 de febrero, cuando visite al Carabobo en el Estadio Misael Delgado de la ciudad venezolana de Valencia, a partir de las 19:00 horas (de Chile).