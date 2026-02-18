Es tendencia:
Copa Libertadores

Arturo Vidal le baja el pulgar al jugador chileno del momento: “No me gustó para nada…”

Fiel a su estilo, el King aprovechó de hablar del jugador chileno que seduce al fútbol argentino. Pero, lo reprobó.

Por Jose Arias

A Vidal no le gustó cómo jugó el carrilero de Huachipato.
Es una de las estrellas del fútbol chileno actual. Maximiliano Gutiérrez está a un paso de seguir los pasos de Felipe Loyola y fichar por Independiente de Avellaneda. Se espera su gran salto a Argentina.

Pero, antes, el jugador de Huachipato tiene que cumplir sus labores con el cuadro acerero. Para ello, tuvo una gran tribuna este martes, cuando Huachipato enfrentó a Carabobo por la Copa Libertadores.

Pese a ello, el jugador que corre por la banda derecha no aprovechó que las luces internacionales estaban sobre él e hizo un partido sin brillo. Esto fue lo que le recriminó, precisamente, un grande del fútbol chileno.

Arturo Vidal habla de Maxi Gutiérrez

Ya no hace falta que un periodista le ponga un micrófono adelante para saber lo que piensa Arturo Vidal. El jugador de Colo Colo tiene su cuenta de Kick, donde habla de la actualidad del fútbol chileno.

En este caso, el King se refirió a la figura de Huachipato, en su último streaming. “Es buen jugador Maximiliano Gutiérrez, lo vi, pero hoy (ayer) vi el partido y no me gustó nada“, enfatizó Vidal, dándole en el suelo al jugador acerero.

Era un partido donde se tenía que mostrar y no me gustó para nada el partido que hizo“, agregó el King, ante la importancia de poder mostrarse en un duelo de Copa Libertadores.

Por último, el jugador perteneciente a la Generación Dorada se fue en contra del planteamiento de Jaime García. “Huachipato jugó mal, fueron ratones”, sentenció desde su tribuna de Kick.

Arturo Vidal está presente en cancha y en las redes | Photosport

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera chilena?

