Tras 25 años, Unión Española volverá a jugar en la Primera B del fútbol chileno, cuando este fin de semana debute en el torneo. Ahí, el Rojo se medirá ante San Luis de Quillota, en Santa Laura.

Y si los hinchas se preguntaban qué pasó con la camiseta titular, ya hay novedades. Es que en los amistosos y duelos de Copa Chile, los hispanos ocuparon una camiseta blanca de recambio.

Pero finalmente salió a la luz la nueva armadura hispana, que presenta como novedad una nueva marca. Tras vestirse con Reebok el año pasado, en la B será Marathon quien esté a cargo de la equipación del equipo.

Así es la camiseta de Unión Española 2026

Mediante sus redes sociales, Unión Española dejó un aplaudido lema para mostrar su nueva equipación titular para la temporada. Con un rojo intenso y bajo la marca Marathon, ya hay camiseta hispana en la Primera B.

“jUEgue donde jUEgue, esta Unión es de por vida. El rojo de nuestra historia, renovado para conquistar el 2026. Porque el sentimiento no se negocia, se hereda y se viste con orgullo”, lanzó el club.

Así, los hombres de Gonzalo Villagra están listos para buscar el rápido retorno a la Liga de Primera. En Copa Chile tuvieron un triunfo y una derrota ante Deportes Recoleta, mientras cerraron el plantel con el fichaje de Andrés Vilches.

El estreno hispano será este sábado 21 de febrero, cuando se enfrenten al San Luis de Quillota que dirige Humberto Suazo. El duelo finalmente se jugará en el Estadio Santa Laura, a las 18:00 horas.