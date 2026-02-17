Tras polémico descenso con denuncia a la ANFP incluida, Unión Española prepara el estreno oficial en la Primera B. Y ahí, hay importantes novedades que al fin sacaron una sonrisa en los hinchas.

Es que el armado del plantel y las polémicas con Jorge Segovia tenían de las mechas a los fanáticos hispanos. A eso se le suma la última derrota en Copa Chile, cayendo 2-1 ante Deportes Recoleta.

Sin embargo, para el estreno contra el San Luis de Quillota que dirige Humberto Suazo hay novedades. Si bien el duelo estaba programado para el Municipal de La Pintana, finalmente no se jugará en dicho recinto.

Unión Española quiere estadio lleno para su debut en la B

Con miras al partido contra San Luis de Quillota, los rápidos trabajos permitieron que finalmente Unión Española debuta en la Primera B jugando en Santa Laura. Así lo oficializó el club y la cuenta de la ANFP.

Unión Española en su primer duelo ante Recoleta /Photosport

Este sábado, a las 18:00 horas, será el estreno del equipo en la segunda categoría del fútbol chileno. El año 1999 fue la última vez que Unión jugó en la B, donde el caso judicial por su reclamo a las bases 2025 sigue siendo tema con la ANFP.

En lo futbolístico, los hispanos sumaron a Andrés Vilches como refuerzo en los últimos días, siendo importante alternativa en ataque. Ahí, Patricio Rubio las había hecho de centrodelantero, por lo que se espera siga siendo titular este sábado.

El último partido oficial de Unión Española en Santa Laura fue la dolorosa derrota 4-2 ante O’Higgins, por la Liga de Primera 2025. En ese encuentro se consumó matemáticamente el descenso hispano, mismo escenario donde ahora se estrenarán en Primera B.

