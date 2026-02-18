César Bravo reconoció que Cobreloa necesita más incrustaciones en el mercado de fichajes para afrontar la temporada 2026 de la Primera B, pero también está consciente del crítico escenario que tiene la directiva de los Zorros del Desierto para cumplirle el deseo.

“Estamos tratando de buscar refuerzos junto a la directiva, tuvimos una reunión. Lamentablemente la situación hoy, y hay que ser honesto, no contamos con los recursos necesarios para poder buscar esos jugadores”, reconoció con sinceridad el estratego del cuadro naranja.

Añadió que el trabajo no ha cesado. “Eso es lo que tenemos que generar, la directiva está haciendo todo el esfuerzo. Esta semana se cerró el sponsor oficial, pero necesitamos recursos. Hoy no los contamos”, manifestó Bravo, quien el año pasado condujo al equipo a pelear por el boleto para el ascenso que ganó Deportes Concepción.

César Bravo festeja junto a Iván Ledezma, quien se sumó a Deportes Copiapó. (Marco Vázquez/Photosport).

“Y si no, hay que competir con lo que tenemos y lo vamos a enfrentar, estamos seguros que vamos a hacer un buen campeonato”, apuntó el ex director técnico de Unión Española y Trasandino de Los Andes. Quiso darle un espaldarazo al plantel que conformó Cobreloa, que recibirá a Deportes Temuco en el estreno de la Liga de Ascenso 2026.

Mercado de fichajes: César Bravo cuenta con apoyo directivo en su deseo para Cobreloa

César Bravo tiene clarísimo que no es fácil satisfacer la necesidad que detectó en Cobreloa durante este mercado de fichajes. Pero también sabe que al menos un jugador más es muy necesario para el plantel. “Lo ideal es reforzar”, reconoció el DT loíno.

Publicidad

Publicidad

“La dirigencia también lo sabe y piensa lo mismo que nosotros, pero hay que buscar recursos para traer jugadores”, cerró César Bravo con un dejo de resignación. Por su cabeza ya pasó la idea de iniciar la competencia liguera con este contingente.

Por algo la verbalizó. De momento, el cuadro naranja sumó como incorporación al portero Diego Tapia, a los defensores Diego García y Bastián San Juan, el lateral izquierdo Felipe Fritz, el mediocampista Jorge Gatica y su colega Tomás Aránguiz, además de los delanteros Matías Sandoval y Vicente Conelli, además del retorno de Cristián Insaurralde, quien ha hecho mucho ruido en los últimos días.

ver también Se complican los Loínos: Revelan las 4 bajas que tendrá Cobreloa en el duelo contra Temuco

Así va la tabla de la Primera B 2026

Cobreloa comenzará su