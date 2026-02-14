Cobreloa es un hervidero por estos días. Esto luego de las acusaciones que surgieron en contra del delantero Cristián Insaurralde, donde debía volver a entrenar, pero afirman que “desapareció” y que pediría indemnización para irse.

Fue el medio calameño Pi TV Noticias quien dio a conocer que “no se presentó a entrenar en los trabajos de martes y miércoles, y habló con directivos para pedir su salida“, además de asegurar que querría “obtener una indemnización por su vínculo vigente por tres años más”.

Ante estas versiones y la reacción de los hinchas de Cobreloa, Insaurralde utilizó sus redes sociales no sólo para desmentir cada una de las acusaciones en su contra, sino que además apuntó a que dentro de la institución hay gente que no lo quiere en el equipo.

Insaurralde se defiende de acusaciones en Cobreloa

A través de su cuenta de Instagram, el atacante de 34 años explicó que “no creía que fuera necesario tener que escribir y aclarar todas estas cosas, pero con el fin de que puedan saber y entender un poco sobre mi paso por Cobreloa, me veo obligado a hacerlo”.

Luego, Insaurralde agregó que “cuando nos tocó descender, fuimos algunos jugadores y nos rebajamos el salario para continuar (algo que nunca se dijo y sin embargo me crucificaron porque nunca nadie salió a contar la verdad), tuve que callarme y bancarme todas las cosas que se dijeron de mi”.

Junto a ello, el delantero acusó que en Cobreloa “debí pagar de mi bolsillo la comisión que el club le debía a mi representante por jugadores que habían pasado años atrás para que yo pudiera firmar sin que el club tuviera alguna deuda con él”.

Para finalizar su descargo, Insaurralde insistió en que “estoy seguro que no muchos harían lo que yo hice por estar acá y lo que resigné para no dañar al club. Hay muchos jugadores que ganan verdaderamente mucho dinero y aún así le dieron la espalda a Cobreloa”.

¿Cuándo vuelven a jugar los loínos?

Por el comienzo de la temporada 2026 en Primera B, Cobreloa recibirá en el Estadio Zorros del Desierto de Calama a Deportes Temuco, en duelo a jugarse el lunes 23 de febrero desde las 18:00 horas

