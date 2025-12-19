Los equipos de la Primera B se empiezan a armar para la intensa temporada 2026, donde grandes elencos como Unión Española, Deportes Iquique, Santiago Wanderers y Cobreloa buscarán al ascenso.

En Calama, donde no pudieron concretar el regreso a Primera División al perder con Deportes Concepción en la final, se toman las primeras decisiones en el mercado de fichajes.

Este jueves, Cobreloa confirmó la vuelta de Cristian Insaurralde al club. El delantero tenía contrato con el Zorro después de sus préstamos, pero no sabía si sería considerado para el 2026. Ya tuvo su respuesta.

“Bienvenido a casa, Garyhistórico. ¡Es oficial! Cristian Insaurralde está de regreso para defender con todo la camiseta de Cobreloa. El delantero naranja arriba a su casa, y será una de las alternativas ofensivas del plantel minero. ¡Vamos con todo Zorros!”, confirmaron en Calama.

El regreso de Cristian Insaurralde es el sexto anuncio de Cobreloa en el mercado de fichajes. Los loínos ya confirmaron a Bastián San Juan, Diego Tapia, Tomás Aránguiz, Matías Sandoval y Jorge Paul Gatica como refuerzos.

Por otra parte, la dirigencia del Zorro además concretó las renovaciones del cuerpo técnico de César Bravo y de los jugadores David Tapia, Cristián Muga y Álvaro Delgado.