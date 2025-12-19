Un bombazo explotó en Argentina, luego de conocer una impresionante oferta en el mercado de fichajes para la temporada 2026, que tiene como protagonista a un jugador de la selección chilena.

Se trata del volante de Independiente de Avellaneda, el jugador Felipe Loyola, donde se habla de una tremenda cifra para adquirir su pase y llevarlo a un gigante de Brasil: Santos.

Fue el periodista Matías Martínez, de radio La Red de Argentina, quien entregó los detalles en sus plataformas digitales, que tiene en alerta a Independiente pero que también es seguido en Chile.

Esto, porque se habla de una oferta por 6 millones de dólares por la compra del 80% de su pase, lo que debe ser evaluado por el cuadro argentino, además por los ex dueños de Huachipato.

Felipe Loyola buscaría su salida de Independiente en el presente mercado. Foto: Fotobaires/Photosport

¿Cuántos millones ofrecen por Felipe Loyola?

Felipe Loyola puede pegar un nuevo gran salto en su carrera deportiva, lo que, lógicamente, es una impresionante noticia para la selección chilena y su rendimiento.

Desde Argentina han revelado que Santos de Brasil quiere comprar al volante formado en Colo Colo, con una impresionante cifra para adquirir su pase.

El citado periodista confirma que el cuadro brasileño “ofertó una cifra de 6 millones de dólares por el 80% del pase”, lo que habla de un gran negocio por el jugador.

En ese sentido, destaca que Independiente es dueño del 50% de la ficha, por lo que debe ser evaluado por las partes, pero se acerca a los números que quieren para dejarlo partir.

Revisa los detalles: