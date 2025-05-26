Novibet app: cómo apostar desde tú móvil

La Novibet app revolucionó las apuestas móviles en Chile, ofreciendo una experiencia mejorada que abarca mucho.

Debido a que Novibet app causó mucho furor entre los nuevos jugadores, te presentaremos un análisis detallado de la aplicación, revisando sus principales características.

Evaluación Novibet Requisitos del sistema 4 Bonos y promociones 4.5 Características 4 Opciones 4 Descarga la aplicación

¿Cómo descargar la Novibet app?

El proceso para descargar la Novibet app es muy simple. Además, es similar a cómo se descargan otras aplicaciones de sitios de apuestas, el detalle es que la Novibet app Android no está disponible en la Play Store, por lo tanto, el proceso de descarga se tiene que iniciar desde la web del operador.

Sigue este paso a paso para descargar la Novibet app Android:

Dirígete a la web oficial de Novibet Chile. Inicia la descarga de la Novibet app por medio del enlace para Android. Una notificación te avisará cuando la descarga termine. Habilita la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas para permitir que la Novibet app funcione en tu dispositivo. Para instalar, localiza el archivo Novibet.apk en tus descargas o archivos, y presiona el botón de ‘Instalar’. Abre la app, inicia sesión y ya podrás realizar el proceso de apuesta.

¿Cómo instalar la Novibet app iOS?

El proceso de descarga para Novibet app iOS es mucho más sencillo que el de Android. Y es que la app sí puede ser ubicada en la App Store, por lo tanto, no tendrás que ingresar a enlaces externos o usar archivos APK. De todas formas, este es el proceso correcto para hacer la descarga:

Abre la App Store en tu dispositivo móvil. En la barra de búsqueda, escribe ‘Novibet app’ y selecciona la aplicación oficial. Presiona el botón de descarga y espera a que se complete el proceso. Una vez descargada, la app se instalará automáticamente en tu dispositivo.

Novibet app en Chile.

Requisitos del sistema y compatibilidad

Como toda aplicación disponible, es indispensable que la Novibet app cumpla con algunos requisitos para no presentar problemas en los sistemas operativos de Android y Apple. Debido a que son dos sistemas distintos, los requisitos son diferentes.

Para la Novibet app Android se necesita:

Que el sistema operativo de tu dispositivo sea la versión 7.0 o superior.

El espacio para la app sea de 30 MB o superior.

Mientras tanto, estos son los requisitos para la Novibet app iOS:

Tener un dispositivo iPhone, iPad o IPod touch con una versión de iOS 15.0 o posterior.

Un espacio de más de 130.6 MB.

Funciones y servicios de la app de Novibet

En la Novibet app Android y iOS están disponibles todas las funciones de la web de la casa de apuestas. Aunque la presentación de las herramientas y servicios pueden cambiar, básicamente se pueden realizar las mismas funciones, como:

Apostar en vivo.

Crear un boleto de apuesta.

Aprovechar del código promocional Novibet.

Recibir los beneficios del bono de bienvenida.

Pagar con todos los métodos de pago disponibles para depósitos.

Revisión de las estadísticas en vivo

Historial de apuestas.

Muchas cosas más.

¿Cómo apostar con la Novibet app?

Tanto en la Novibet app Android y en la Novibet app iOS se tiene que seguir el mismo proceso para apostar. Para ello, tienes que seguir este paso a paso de forma específica:

Abre tu Novibet app desde tu móvil. Inicia sesión o elige ‘Registrarse’ para acceder a tu cuenta. Selecciona el deporte en el que deseas realizar tu apuesta. Confirma tu boleto, eligiendo los eventos en los que quieres hacer un pronóstico. Introduce la cantidad que quieres apostar, que se multiplicará por las cuotas que seleccionaste.

Bono de bienvenida Novibet y cómo conseguirlo

La bonificación de bienvenida Novibet ofrece hasta el 100% del primer depósito hasta los $200,000 CLP. Eso significa que, si es que decides apostar $100,000 CLP en el primer depósito, automáticamente tendrías $100,000 CLP extra como bono de bienvenida. De igual forma deberás tomar en cuenta los siguientes términos y condiciones del bono:

Esta promoción es válida solo para usuarios mayores de 18 años que sean residentes permanentes de Chile.

Recibirás un 100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP para apuestas deportivas.

Deberás realizar un primer depósito de $5.000 CLP o más a través de métodos de pago aceptados (los depósitos a través de Skrill y Neteller no aplican para esta oferta).

Tendrás que invertir el monto de tu depósito más el bono cinco veces (rollover) en apuestas sencillas o combinadas con una cuota mínima de 1.50.

Contarás con un plazo de 60 días desde la acreditación del bono para cumplir con estos requisitos.

Toma en cuenta que podrás aprovechar mejor este tipo de promociones si es que decides registrarte con el código promocional de Novibet en Chile.

Opiniones sobre la Novibet app

Podemos confirmar que el funcionamiento de la Novibet app es muy bueno. Posee una buena interfaz, está disponible para todos los sistemas operativos, entre otros servicios más. Sin embargo, también tiene algunos aspectos en los que puede mejorar.

Pros Contras – Efectivos procesos de registro, depósito y retiro.

– Llamativo bono de bienvenida.

– Correcta atención al cliente.

– Compatible Android y iOS. – Poca cantidad de métodos de pago.

– De vez en cuando hay problemas con el lag.

– No se encuentra la Novibet app Android en la Play Store.

Toma en cuenta que con la aplicación de Novibet tienes la posibilidad de disfrutar del bono bienvenida, por lo que no te olvides de consultar por dicha bonificación.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto demora Novibet en pagar?

Esto depende de los métodos de pago disponibles en la aplicación. Puede demorar hasta 3 días hábiles.

¿Cómo paga Novibet?

La casa de apuestas acepta los siguientes métodos de retiro: tarjeta de crédito o débito, depósito bancario, Neteller y Skrill.

¿Cómo contactar con la atención al cliente?

Correo electrónico: support@novibet.cl. Chat online, la atención de este chat dura 24 horas, los 7 días a la semana.