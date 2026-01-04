Lo que era un secreto a voces, finalmente fue confirmado por el propio Millonarios de Colombia: Rodrigo Ureña es nuevo refuerzo del equipo cafetero.

El volante chileno tuvo un gran 2025, en el cual fue nuevamente campeón con Universitario e incluso, llegó a debutar en La Roja de la mano de Ricardo Gareca. Por esta razón, el gigante colombiano puso sus ojos en el jugador formado en Unión Española.

El nuevo desafío de Ureña

En silencio, Rodrigo Ureña ha ido construyendo una linda carrera en el fútbol sudamericano. Tras ser campeón en Universidad de Chile y Cobresal en suelo nacional, saltó a América de Cali en 2020. Alcanzó a pasar por Deportes Tolima antes de arribar a Universitario en 2023.

En Perú el chileno rápidamente se ganó el cariño de los hinchas cremas, con buenas actuaciones y con títulos, que es lo que se exige en los clubes grandes. En sus tres años en Lima, Ureña fue tricampeón con la U, algo que lo hizo identificarse mucho con el club.

A inicios de este 2026 y tras despedirse de Universitario, Rodrigo Ureña fue confirmado como nuevo refuerzo de Millonarios, uno de los clubes más grandes de Colombia y del fútbol sudamericano. A los 32 años, el volante chileno va por otra aventura profesional.

“Quien nace alto, jamás aprende a rendirse. Rodrigo Ureña llega a blindar el mediocampo Embajador”, escribieron en la redes sociales de Millonarios, quienes le hicieron un lindo video comparándolo con un cóndor, típica ave del territorio nacional.

El gran desafío de Millonarios será disputar la Copa Sudamericana, donde para meterse en la fase de grupos, tendrá que eliminar a Atlético Nacional en la primera ronda. Ureña intentará ganarse un lugar en uno de los grandes del fútbol cafetero.