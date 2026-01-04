Tratar de superar lo hecho en 2025. Tal es la consigna con la que la Universidad de Chile comienza la actual pretemporada. El mercado de fichajes obtiene protagonismo en esta situación, por los que vienen y los que se van. Pero no es el único punto en el que prestar atención.

Este 2026, nuevamente, la Universidad de Chile tiene la posibilidad de tener repartidas sus energías. De ganar el primer partido de clasificación, entrará a la zona de grupos de la Copa Sudamericana y de ahí, seis duelos internacionales asegurados.

Pero, lo que más importa en la Universidad de Chile es no tener un título nacional hace nueve años . Es por eso que Francisco Meneghini pone varias de sus fichas en el torneo nacional. Lo más importante antes del comienzo del torneo, es darle ruedo al equipo.

Amistoso que sigue en pie

Y para ello, ya se han concertado varios enfrentamientos de alto vuelo en la pretemporada de la Universidad de Chile. Uno de ellos será ante Racing, el 18 de enero, pero había otro que corría peligro.

Se trata de la Noche Crema, en la que Universidad de Chile enfrentaba a Universitario. Todo corría peligro porque, al mismo tiempo, Alianza Lima efectuaría su Noche Blanquiazul, en la que disputará un amistoso ante el Inter de Miami de Lionel Messi. Parecía que todo se postergaba.

Pero, al parecer, no hubo acuerdo entre ambos elencos y serán duelos paralelos. Pese a lo complejo del panorama de seguridad, tanto Alianza Lima, como Universitario de Deportes, siguen promocionando sus duelos para el mismo día y a la misma hora.

¿Cuándo sería el amistoso entre la U de Chile y Universitario en Lima?

La Noche Crema está programada para el sábado 24 de enero, mismo día de la Blanquiazul. Además, el horario es el mismo: las 20.00 horas de Perú, 22.00 horas de Chile.