No llegó para Navidad, ni para Año Nuevo. Sin embargo, poquitos días después, tuvimos la noticias de la llegada de Eduardo Vargas a la Universidad de Chile. Turboman se viste de azul.

El sábado fue presentado, tanto en redes sociales, como a través de un comunicado. Las arduas negociaciones, que se entramparon el año pasado, al fin llegaban a buen puerto.

Pero, faltaban las sensaciones del propio Edú. Con la camiseta ya puesta y con una fe irrestricta en su Dios, el delantero de la Universidad de Chile agradeció el apoyo de los hinchas y dirigió palabras de buena crianza para sus compañeros.

ver también “Todavía no asimilo…”: la emoción de Eduardo Vargas en su regreso a la U para el 2026

Alaba a Charles y a Chelo Díaz

Este domingo, Eduardo Vargas finalmente entregó sus apreciaciones sobre lo que significa volver a Universidad de Chile, club con el que levantó una Copa Sudamericana en 2011. Además de la alegría de vestirse de azul, el atacante resaltó el reencuentro con Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

“Estoy ansioso de encontrar a Charles. Al Chelo ya lo vi. Siempre nos encontramos en la Selección, así que no era mucho tiempo sin vernos. Además, siempre hablamos. Tenerlos día a día en partidos o concentraciones será lindo. Conozco a varios jugadores que tuve en la Selección y con los que tengo una gran amistad”, enfatizó el delantero y reciente retornado a la U de Chile, que también habló del plantel azul.

“Tenemos jugadores de jerarquía como Charles, Marcelo… Tenemos que apoyar a los más jóvenes y entre nosotros mismos, decirnos las cosas en la cara e intentar ayudar a que el equipo esté mejor dentro de la cancha y fuera también”, analizó.

Publicidad

Publicidad

Amigos de Selección | Photosport

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Vargas en Audax Italiano?

Antes de llegar a la Universidad de Chile, Eduardo Vargas pasó por Audax Italiano, club con el que jugó 15 partidos, anotando cinco goles y dando un total de dos asistencias.