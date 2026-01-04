El gran deseo de los hinchas de la U de Chile finalmente se hizo realidad. Eduardo Vargas ya es refuerzo del Romántico Viajero luego de meses de negociaciones y de una teleserie que, por suerte, terminó bien.

El delantero deja Audax Italiano y llega al Centro Deportivo Azul con la ilusión de hacer historia como en aquel glorioso 2011. De hecho, apuntó directamente a Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y hasta a Francisco Meneghini para lograrlo.

Eduardo Vargas llega ilusionado de hacer historia en la U con Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Paqui Meneghini

Eduardo Vargas no pudo aguantar la emoción en sus primeras declaraciones tras volver a la U. “Por fin se dio este regreso. Primero darle gracias a Dios que se dio todo y a toda la gente involucrada para esto tan anhelado. Estoy muy feliz, todavía no asimilo bien que estoy de vuelta. Mis sensaciones son felicidad, quiero estar entrenando con mis compañeros”, dijo al sitio oficial del club.

Turboman reconoció que el retorno al CDA era algo que soñó desde hace tiempo. “Siempre estuvo en mis planes volver a la U. A mitad de año no se dieron las cosas, pero Dios sabe por qué. Ahora estamos acá, feliz de estar de vuelta después de tanto tiempo y espero hacer las cosas bien“.

Eduardo Vargas llega a la U ilusionado con hacer historia una vez más. Foto: U. de Chile.

Eduardo Vargas también aprovechó para detallar lo que ha aprendido desde que dejó la U. “Cambié muchas cosas, ya no soy el mismo que se fue. Soy otro hombre, otro compañero, otro jugador, otro papá, otro esposo. Cambié totalmente gracias a Dios y estoy feliz de la persona que soy ahora“.

De hecho, el delantero enfatizó en que no será problema si no es titular. “Quiero aportar en cualquier lugar de la cancha, me toque o no jugar. Es diferente estar en un equipo que uno siempre ha querido. Dentro de la cancha aportaré todo lo que tenga para intentar ganar partidos y llegar a ganar campeonatos“.

“Estoy ansioso de encontrar a Charles, al Chelo ya lo vi. Siempre nos encontramos en la selección así que no era mucho tiempo sin vernos, siempre hablamos. Ahora tenerlos día a día en partidos o concentraciones será lindo. Conozco a varios jugadores que tuve en la selección y con los que tengo una gran amistad“, añadió.

En esa misma línea, Eduardo Vargas llamó a sus dos socios de la U 2011 para potenciar a la cantera y ser autocríticos cuando sea necesario. “Tenemos jugadores de jerarquía como Charles, Marcelo… Tenemos que apoyar a los más jóvenes y entre nosotros mismos, de decirnos las cosas en la cara e intentar ayudar que el equipo esté mejor dentro de la cancha y fuera también“.

Turboman además dejó en claro que no viene a retirarse y quiere hacer historia una vez más. “Tengo muy lindos recuerdos de cuando estuve acá en mi primera etapa. Siempre me recuerdan la Sudamericana, los goles que hice, levantando la copa. Siempre cuando lo veo se me eriza la piel y ahora estoy acá para volver a hacerlo“.

Además, recordó lo que fue volver al Nacional aunque con la camiseta de Audax Italiano. “Ya lo vengo imaginando el reencuentro en el Nacional con la gente, lo imagino hace tiempo. Me tocó estar en contra de la U y fue muy lindo ver a la gente, la hinchada. Estoy esperando con ansias ese momento“.

Eduardo Vargas también reveló la razón por la que decidió usar otro número y no el clásico 17 que vistió en su primera etapa en el Bulla. “Me gusta el número 11, espero representarlo bien porque lo han llevado jugadores que son ídolos del club. Quiero estar a la altura”.

El delantero no dejó pasar la cancha y le dedicó palabras a Francisco Meneghini, su nuevo técnico. “Hablé con Paqui y la verdad este proyecto que están haciendo con él, un entrenador joven y con experiencia. Donde ha estado lo ha hecho bien, ha llevado al equipo a pelear arriba y el estilo de juego que tiene se adaptará bien“.

Para el atacante “siempre está esa hambre y ganas de ganar cada partido con el rival que sea. Más ganas de salir campeón, llevar al equipo a lo más alto que podamos“.

“Quiero agradecer a toda la gente que estaba esperando este momento, porque mucha gente me lo ha demostrado. No puedo responder en redes sociales porque no era nada concreto, pero feliz del apoyo de la gente. Daré lo mejor de mí para demostrar lo que siento por la U“, sentenció.

Eduardo Vargas ya es jugador de la U y espera para hacer su redebut con la camiseta del Bulla. Turboman está ansioso de reencontrarse con los hinchas azules y así escribir una página más en su historia junto al Romántico Viajero.

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Vargas en 2025?

Eduardo Vargas se transforma en el primer refuerzo de la U luego de haber disputado un total de 31 partidos oficiales en la temporada 2025. Entre Nacional y Audax Italiano, Turboman logró aportar con 7 goles y 2 asistencias en los 1.705 minutos que acumuló dentro de la cancha.