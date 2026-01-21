Es tendencia:
Amistoso

Colo Colo vs Peñarol: esta es la única forma en la que se podrá ver la Serie Río de La Plata

Los Albos no han dejado una buena imagen en el torneo amistoso que se juega en Uruguay.

Por César Vásquez

Colo Colo y Peñarol juegan en el Estadio Centenario.
© FOCOUY/PHOTOSPORTColo Colo y Peñarol juegan en el Estadio Centenario.

Colo Colo enfrenta un nuevo desafío en la Serie Río de La Plata. Esta vez, los Albos se medirán a un gigante como Peñarol, rival al que intentarán vencer para sumar confianza.

Los dirigidos por Fernando Ortiz no han mostrado una buena imagen en sus dos encuentros anteriores. Ante Olimpia se impusieron en penales y contra Alianza Lima cayeron por 3-2. Por esta razón, ante el Manya necesitan ganar y sobre todo, convencer.

¿Dónde ver a Colo Colo vs Peñarol?

El amistoso de los Albos ante el Manya no tendrá transmisión televisiva y solo podrá ser visto en streaming a través de la aplicación Disney Premium.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Peñarol?

Este choque será el miércoles 21 de enero a las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Tercer examen de Colo Colo

Colo Colo tiene bastante presión en este 2026. Al no clasificar a copas internacionales, su único objetivo será la disputa de la Liga de Primera. Ante los malos resultados del 2025, están obligados a pelear por el título. Un club grande así lo amerita.

En el presente mercado han arribado Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero, nombres que no terminan de convencer del todo. Además, está en el aire la continuidad de Lucas Cepeda, quien podría partir a Elche de España.

ver también

Ante Peñarol será un duro examen, el tercero de esta temporada. Colo Colo comenzará su participación en la Liga de Primera ante Deportes Limache el 31 de enero, en condición de visita. Necesitan llegar ganando y con buenas sensaciones a ese encuentro.

