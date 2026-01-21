Es tendencia:
“Estamos bastante al debe”: Coca Mendoza destroza a los refuerzos 2026 de Colo Colo

Los Albos han sufrido un recorte de presupuesto tras no clasificar a ninguna copa internacional.

Por César Vásquez

Colo Colo tiene cuatro refuerzos en este mercado.
Colo Colo ha tenido un mercado bastante difícil y quien no está para nada contento con las contrataciones, es el histórico Gabriel “Coca” Mendoza. No se guardó nada.

Los Albos tendrán un 2026 marcado por el no clasificar a competiciones internacionales luego del decepcionante centenario. Esto ha hecho que los recursos sean más limitados, algo que ha impactado evidentemente en las incorporaciones.

La crítica de Mendoza

Colo Colo ha sufrido las consecuencias del recorte de presupuesto y por ahora solo tiene a cuatro refuerzos: Joaquín SosaJavier MéndezMaximiliano Romero y Matías Fernández. Claro que solo uno de ellos se salvó de las críticas del histórico Coca Mendoza.

La verdad es que creo que Colo Colo no se ha reforzado para nada bien. No sé si el más potente puede ser el nuevo central que llegó, que era titular en Peñarol y que jugó Copa Libertadores… (Méndez) creo que ese es el único al que podríamos decir ‘refuerzo'”, aseguró Mendoza a Radio Cooperativa.

Javier Méndez, central uruguayo de 31 años, es a la única incorporación que rescata el campeón de Copa Libertadores en 1991. Por otra parte, los Albos han sufrido varias salidas, como las de Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla, Sebastián Vegas y Salomón Rodríguez, entre otros.

Mendoza sabe que la realidad de Colo Colo en este 2026 es la disputa por el título de la Liga de Primera, pero aún así se siente que están por detrás de los otros clubes nacionales en cuanto a refuerzos.

“En comparación a lo que tendría que optar Colo Colo para este año 2026, estamos bastante al debe de contrataciones. No estamos en torneos internacionales ni nada, solamente tenemos que enfocarnos en el torneo nacional y para eso tenemos que ganarle a los demás equipos que, ellos sí, se han reforzado muy, pero muy bien“, cerró Coca Mendoza.

