Lucas Cepeda está viviendo sus últimas horas como jugador de Colo Colo. El delantero de 23 años tiene todo listo para partir al Elche de España, elenco que pondrá sobre la mesa unos tres millones de dólares por su fichaje.

Con esto el formado en Santiago Wanderers está cumpliendo su gran deseo de jugar en el fútbol europeo. Sin ir más lejos, hace unos meses rechazó una opción de jugar en River Plate por lo mismo.

Esta postura fue analizada por Javier Martín, periodista español de la Agencia EFE en Chile, quien como comentarista invitado en ADN Radio le mandó una dura advertencia al jugador por decisión de irse directo al viejo continente.

“Es un salto demasiado grande”

El comunicador partió diciendo que “Lucas Cepeda tiene muchos valores como para ser un miembro destacado del pequeño grupo de jugadores chilenos en Europa. Es un jugador interesante, pero creo que el salto es demasiado grande a España. Vamos a ver como lo afronta”.

“Creo que la liga chilena tiene un nivel que podría ser la tercera o cuarta división de España y Cepeda se va la primera. Quizás hubiese sido bueno un paso previo en alguna otra liga potente de Sudamérica”, agregó.

En ese sentido, Martín aseguró que “Cepeda se va a encontrar con un ritmo de juego mucho más elevado y una velocidad mucho más explosiva. Lo físico es súper importante y sobre todo el rigor táctico en el fútbol español”

“Tiene muchas virtudes para entrar al fútbol español, pero creo que le va a costar porque el salto es muy grande, de ritmo y sobre todo de presión”, concluyó.

Los números que Lucas Cepeda deja en Colo Colo

En sus dos años en el Cacique el atacante disputó un total 72 partido, en los que anotó 15 goles y dio ocho asistencias en 5.173 minutos de acción. Con los albos el gormado en Santiago Wanderers ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa 2024.

