Lucas Cepeda no pudo tener un mejor recibimiento en el Elche, porque las redes sociales del club se han llenado de fotos, videos y elogios para el delantero que saltó de Colo Colo al fútbol español.

Durante las últimas horas, son decenas de publicaciones del elenco franjiverde para el atacante de 23 años. Y hubo un posteo que llamó muchísimo la atención, porque los españoles ya adoptaron uno de los apodos del chileno

Este miércoles, Lucas Cepeda vivió su segundo día de entrenamiento en Elche, donde espera mostrarse lo más posible para tener la oportunidad de sumar minutos este sábado 31 de enero contra Barcelona.

Un video del seleccionado nacional entrenando bajo la lluvia destacó. “Sexpeda in the rain“, publicaron en Elche, donde solo minutos más tarde sumaron otro registro de un golazo que anotó el chileno en la práctica.

Lucas Cepeda puede debutar contra el Barcelona

Sin duda, Lucas Cepeda no quiere perderse el partido de Elche contra Barcelona este fin de semana, pese a que llegó solamente este lunes a España. Se juega el sábado 31 de enero a las 17:00 horas.

El mismo DT franjiverde, Eder Saravia, le metió presión al jugador apenas llegó. “Lucas, ¿qué tal, todo bien? Bienvenido. ¿Está todo bien? ¿Estás descansando con el viaje y todo? Estamos listos, mira que está el Barça… Para empezar fuerte ya“, le dijo en su bienvenida.