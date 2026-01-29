El nuevo fichaje estrella de Sevilla espera hacer una dupla de oro con Alexis Sánchez: “Me gusta…”

Uno de los equipos que está complicado en la tabla de posiciones de La Liga es Sevilla, donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

El elenco andaluz está peligrosamente a tres puntos de la zona de descenso, por lo que tiene que ser regular en la segunda rueda del certamen español, para así no pasar zozobras.

El entrenador del cuadro de los chilenos, Matías Almeyda, le pidió a los dirigentes la llegada de un nuevo delantero y le dieron en el gusto, puesto que ficharon al francés de origen argentino Neal Maupay.

Neal Maupay analiza su llegada a Sevilla

Neal Maupay llegó a Sevilla proveniente de Olympique Marsella en calidad de cedido, porque no era considerado en el cuadro francés, y declaró que apenas supo la opción de llegar a La Liga no lo dudó.

“(Almeyda) Me dijo que necesitaba un jugador como yo y yo le contesté que esperaba que hubiese un acuerdo rápido entre los clubes para poder venir a Sevilla y jugar en su equipo”, dijo el ariete.

Luego, habló de su manera de jugar y que podrá ser el complemento perfecto para Alexis Sánchez, debido a que puede actuar como 9 o mediapunta.

“Estoy siempre en ataque, con otro delantero e incluso por detrás del delantero. Me gusta moverme mucho por el campo y me puede venir bien jugar con otro delantero que vaya al balón largo o que pelee con los defensas para poder ir al espacio. Haré lo que me pida el entrenador”, agregó.

Por último, habló de los primeros entrenamientos en Sevilla: “han ido muy bien, he hecho los primeros goles. Me ha llamado la atención ver a todo el mundo sonriendo y de buen humor. Cuando llegas a un sitio y ves a todo el mundo así, eso ayuda mucho”.

La tabla de posiciones de La Liga