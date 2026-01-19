El Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sumó su quinto encuentro sin sumar victorias, el cuarto en La Liga. Sin embargo, consiguieron un valioso empate por 2-2 ante Elche, y se alejan a dos puntos de la zona de descenso.

Para este compromiso, el técnico argentino Matías Almeyda no contaba con el tocopillano, quien fue baja por una lesión que sufrió en el entrenamiento del viernes, mientras que el capitán de La Roja se recuperó y estuvo en la banca, para luego saltar al campo en el minuto 67.

En vuelta de Suazo: Sevilla rescata punto de oro

La situación se preveía crítica para el cuadro andaluz, pues una derrota los dejaba a sólo un punto de caer a zona de descenso, y parecía que se encaminaban a sumar su quinta derrota consecutiva, por lo menos hasta antes del ingreso del chileno.

Aleix Febas abrió la cuenta para Elche en el minuto 14 y Germán Balera amplió el marcador en los 54′. Un 2-0 que parecía irremontable. Sin embargo, con el ingreso de Gabriel Suazo, Sevilla encontró la llave hacia un punto “de oro”.

Fue a través del atacante nigeriano Akor Adams, quien descontó en los 75′ y sobre el final del encuentro puso el empate definitivo por 2-2, mediante lanzamiento penal, que les permite tomar aire en su lucha por la permanencia en La Liga.

¿Cómo queda el equipo de los chilenos en La Liga?

Si bien producto de este empate, el Sevilla de Alexis y Suazo cae hasta la 14° posición en la Tabla de Posiciones con 21 puntos, se mantiene a dos puntos de la zona de descenso, que comanda Alavés con 19.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la jornada 21 en el fútbol español, el cuadro de los chilenos volverá a jugar como local en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante Athletic Bilbao, este sábado 24 de enero, desde las 14:30 horas (de nuestro país).

