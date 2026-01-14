El Sevilla vive uno de sus momentos más complejos de la temporada en La Liga, con una seguidilla de malos resultados que lo tienen mirando de reojo la parte baja de la tabla. En ese escenario, cualquier buena noticia se recibe con alivio.

Gabriel Suazo, volvió a los entrenamientos tras superar una lesión muscular que lo tuvo varias semanas fuera de las canchas, justo cuando el equipo más lo necesitaba.

El ex capitán de Colo Colo había quedado al margen por una molesta en el sóleo, perdiéndose varios partidos clave. Sevilla que no ha logrado levantar cabeza durante su ausencia y ha acumulado derrotas que encendieron las alarmas.

Su reincorporación se dio en una jornada de trabajo marcada por la presión, donde el plantel sabe que no hay mucho margen de error si quieren revertir el mal momento y evitar caer más.

Gabriel Suazo jugando contra el Real Madrid

Suazo vuelve justo cuando más lo necesitan

El lateral izquierdo chileno realizó trabajos con el grupo y dejó buenas sensaciones. Esto quiere decir que no se descarta que pueda ser considerado prontamente, dependiendo de su evolución física.

Su presencia aparece como una posible solución para la defensa que ha mostrado fragilidad, además de aportar salida por la banda y experiencia que al equipo le ha faltado.

Así, Gabriel Suazo se perfila como una carta clave para el Sevilla que busca reaccionar cuanto antes. La esperanza en el chileno está y deben dejar atrás la crisis para volver a competir con mayor solidez.