Colo Colo se fue rumbo a Uruguay para disputar sus primeros amistosos de pretemporada y lo hizo con una buena noticia. Fernando Ortiz y Arturo Vidal dejaron atrás sus diferencias, poniéndose “en la buena” por el bien el Cacique.

Al finalizar la campaña del centenario se conoció que el Tano y el King tuvieron un fuerte cruce al interior del camarín del Eterno Campeón. La situación puso en duda incluso la continuidad del volante, el que arrancará el 2026 jugando en un nuevo puesto.

El giro que tuvo la relación entre ambos no es casualidad y tuvo un momento clave hace algunos días. Así lo revelaron este miércoles, contando detalles de lo que fue la conversación que existió entre ambos para hacer las paces y así ayudar al Cacique a borrar el papelón del 2025.

La charla de Fernando Ortiz para centrar al nuevo Arturo Vidal de Colo Colo

Fernando Ortiz y Arturo Vidal se olvidan de la polémica con la que cerraron el centenario para sacar a flote a Colo Colo. El Tano y el King hicieron las paces después del cruce que tuvieron en el camarín del Cacique luego de una conversación entre ambos.

Arturo Vidal y Fernando Ortiz dejaron sus diferencias de lado por Colo Colo. Foto: Photosport.

En Los Tenores de Radio ADN la periodista Pamela Juanita Cordero reveló detalles de lo que pasó entre el DT y el volante, ahora central. “Esa conversación la tuvo con Vidal, le pidió por favor que cerrara su radio y se concentrara solamente en el quite, en la buena salida y apoyar a los centrales“.

Fernando Ortiz evita entrar en las polémicas con Arturo Vidal y lo transforma en uno de los zagueros de Colo Colo. Con ello, tratará de sacarle el jugo y así saque el máximo provecho de sus cualidades.

La reportera valoró el gesto que puede permitirle al ahora central regalar los últimos destellos que le quedan. “Hasta el minuto 60 tiene bencina, después cae. Ellos tienen que aprovecharlo porque él es fútbol, no puede fallar“.

Quedará esperar para ver si es que este nuevo rol le termina acomodando al King. Ya lejos de la zona de volantes, donde perdió el espacio con el Tano, se prepara para ser uno de los defensores albos, algo en lo que mucho lo querían ver.

Arturo Vidal y Fernando Ortiz ponen la pelota al piso para salir al rescate de Colo Colo. El nuevo bicampeón de América tendrá su prueba de fuego en la Serie Río de La Plata ante clubes extranjeros que dejarán en evidencia si puede rendir en la alta competencia en esa zona.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Fernando Ortiz y Arturo Vidal están enfocados en levantar a Colo Colo después del terrible centenario. El Cacique jugará su primer amistoso de pretemporada este jueves 15 de enero desde las 21:00 horas enfrentando a Olimpia en la Serie Río de La Plata.