Colo Colo finalizó los trabajos en el Estadio Monumental y este miércoles se subió al avión rumbo a Uruguay. El Cacique viaja a disputar la Serie Río de La Plata para ponerse a prueba antes de la temporada 2026, un año para el que celebra una gran noticia: Fernando Ortiz y Arturo Vidal se pusieron en la buena.

El técnico, que llegara al Eterno Campeón tras la salida de Jorge Almirón, tuvo un tenso cruce con el King. Esto había provocado un quiebre importante entre ambos, el que incluso llevó a rumores de que el volante saldría para esta campaña.

El bicampeón de América aprovechó las vacaciones para mostrarse entrenando todos los días para llegar en mejores condiciones y así darle vuelta la mano al DT. Algo que parece haber ocurrido, aunque con un rol distinto y un abrazo que entierra toda especulación sobre un problema interno.

Fernando Ortiz y Arturo Vidal viajan con Colo Colo borrando las polémicas

En medio de los problemas que hay en la interna con la dirigencia, en Colo Colo tienen un respiro con Arturo Vidal y Fernando Ortiz. Luego del tenso cruce que hubo entre ambos el año pasado, dejaron atrás toda polémica para irse con las mejores energías a Uruguay.

Fernando Ortiz y Arturo Vidal habían tenido un encontrón en 2025 que lo estuvo a un paso de dejar Colo Colo. Foto: Photosport.

Este miércoles el plantel del Eterno Campeón se fue rumbo a la Serie Río de La Plata en la que enfrentará a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol antes del inicio del torneo. Y antes de subir al avión, los dos involucrados tuvieron un gesto de paz.

Fernando Ortiz y Arturo Vidal ingresaron juntos y hasta abrazados a la zona de embarque en el Aeropuerto de Pudahuel. Algo con lo que dejan atrás los problemas y ponen a Colo Colo por delante de todo.

De hecho, el Tano ha parado formaciones con el King jugando como central para que se enfoque en otras labores a las de antes. “Lo más importante es que todos están predispuestos a encontrar el equipo“, dijo el DT al respecto.

Finalmente y en esa misma línea, el estratega remarcó que confía en lo que pueda aportar el volante en un nuevo puesto. “Trabajo todos los día con ellos, la actitud que tienen y las ganas de hacer aún mejor a Colo Colo, hablan por si solos“.

Fernando Ortiz y Arturo Vidal dejan atrás las polémicas para que Colo Colo pueda salir a flote. El Cacique respira tranquilo por la relación de dos hombres claves y que deberán liderar un año en el que no sirve otra cosa que no sea ser campeón para borrar el terrible centenario.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo afina los últimos detalles para lo que será su estreno en la temporada 2026. El Cacique inicia sus amistosos este jueves 15 de enero desde las 21:00 horas cuando enfrenten a Olimpia.

