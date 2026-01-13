Antes de irse a Uruguay a su torneo de pretemporada, Colo Colo confirmó la llegada de su tercer refuerzo. Javier Méndez fue oficializado como incorporación en el Cacique después de una negociación que tuvo, entre otras cosas, a Brayan Cortés como protagonista.

En su paso por Peñarol, el Indio compartió camarín con el nuevo defensor del Eterno Campeón. Es por ello que cuando lo llamaron desde el Estadio Monumental, no dudó en contactar al portero para preguntarle sobre el club.

Javier Méndez y su agradecimiento a Brayan Cortés para ayudarlo a llegar a Colo Colo

Javier Méndez tuvo su conferencia de prensa de presentación en Colo Colo, donde aprovechó de revelar detalles de su aventura junto a Brayan Cortés. “Yo soy hincha de Peñarol, lo soñé, llegué, me tocó vivir algo maravilloso como ser campeón y una semifinal de Copa Libertadores. Cuando se presentó la chance de venir hice hincapié en mi familia, que era bueno cambiar de aires y buscar nuevos desafíos“.

“Sé que será lindo acá porque es un equipo grande, que demanda mucha presión y creo que estoy preparado. Vengo de otro grande donde asumí esa responsabilidad, mucha experiencia. Hay que estar tranquilo, disfrutar al máximo y con responsabilidad“, añadió.

Javier Méndez llega a Colo Colo, entre otras cosas, gracias a lo que le dijo Brayan Cortés. Foto: Colo Colo.

Javier Méndez también aprovechó de detallar lo que trae para aportar a Colo Colo. “Yo me considero un jugador que le gusta dar el máximo, no me gusta perder a nada y trato de contagiar en todo momento. A lo malo sacarle lo positivo, eso lleva a que esto vaya cambiando derecho. Ojalá que este año sea muy positivo y lograr los objetivos“.

Fue tras ello que el defensor reveló el rol que tuvo Brayan Cortés en la negociación para firmar con el Cacique. “Tengo varios compañeros que han pasado por acá y hablé con ellos. Antes de venir tuve contacto con Brayan, con el que tuvimos una linda relación“.

“Me habló muy bien del club y la gente que trabaja, eso facilitó mucho mi llegada y mi decisión. Se puso a disposición para lo que necesite, así que agradecerle por haberme ayudado en mi llegada, me hizo saber bien lo que es el club como yo lo hice en Peñarol. Ojalá que podamos lograr los objetivos en conjunto“, complementó.

Javier Méndez también dejó en claro que no dudó en venir a Colo Colo, pese a que en Peñarol tenía torneos internacionales. “No me cambia jugar una Copa Libertadores. Me tocó vivir un año maravilloso con Peñarol, lo disfruté al máximo, llegamos a la semifinal, no pude lograr algo más. Cambiar de aires y buscar nuevos desafíos en mi carrera servirán para crecer en lo personal y familiar, por algo me apoyé en ellos. Es otra página en mi carrera y ojalá pueda dejar una huella“.

Finalmente, se refirió a lo que fue enfrentar a Eduardo Vargas en Uruguay y ahora hacerlo en Chile en el Superclásico con la U. “A Eduardo lo enfrenté en uno de los clásicos donde empatamos. Ese partido lo jugué todo, él entró sobre el final. No vamos a discutir la calidad de jugador que es, le tocó poco en ese partido pero yo trataré de hacer mi trabajo, de contrarrestar sus virtudes y aportar lo mío“.

Javier Méndez ya firmó su vínculo y se suma a la pretemporada de Colo Colo. Brayan Cortés, ahora en Argentinos Juniors, no dudó en ayudarle al zaguero a firmar con el Cacique, por el que guarda un enorme cariño pese a las polémicas de los últimos años.

¿Cuáles fueron los números de Javier Méndez en 2025?

Javier Méndez es refuerzo de Colo Colo luego de haber disputado un total de 42 partidos oficiales con Peñarol en el 2025. En ellos aportó con 2 goles y no tuvo asistencias en los 3.081 minutos que acumuló dentro de la cancha.

