Colo Colo sigue avanzando en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. Este martes el Cacique hizo oficial la llegada de su tercer refuerzo para el año que arranca: Javier Méndez.

El defensor de 31 años era la carta que manejaban en el Estadio Monumental para reemplazar a Alan Saldivia, al que se le buscaba la salida. Con el acuerdo con Vasco da Gama ya listo, el Eterno Campeón no tardó nada en confirmar el arribo de ex Peñarol, el que se sumará a la pretemporada de inmediato.

La noticia la celebra Fernando Ortiz, quien podrá disputar la Serie Río de La Plata con tres caras nuevas. Esto, además de los canteranos que buscarán su oportunidad para entrar en el primer equipo en un año donde deben mejorar lo hecho en el centenario.

Javier Méndez ya es refuerzo de Colo Colo

En Colo Colo respiran tranquilos luego de la salida de Alan Saldivia. El Cacique anunció a Javier Méndez como su nuevo refuerzo en la defensa, con el que cierran esa zona de la cancha para el 2026.

Javier Méndez ya viste la camiseta de Colo Colo. Foto: Colo Colo.

Luego de ser aprobado en la reunión de directorio de este lunes, el ex Peñarol llegó a Chile y superó los exámenes médicos sin problemas. El club esperó hasta hacer oficial la salida de su otrora defensa a Vasco da Gama para darle la bienvenida a su tercera incorporación.

A través de sus redes sociales, Colo Colo le dio la bienvenida al charrúa. “El central uruguayo Javier Méndez, proveniente de Peñarol, ya es Cacique y se convierte en nuestro tercer refuerzo para la temporada 2026“, señalaron.

Con esto, el Cacique cierra sus fichajes en el bloque defensivo para el año que comienza. Además del zaguero se sumaron Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, quien apunta a ser el socio de su compatriota esta temporada.

Quedará esperar para ver cuáles son los próximos movimientos del Eterno Campeón en el mercado. La prioridad es traer a un 9, pero los nombres que parecían seguros se han ido cayendo hasta ahora.

Colo Colo concreta el arribo de Javier Méndez para potenciar su defensa en el 2026. El Cacique apuesta por una dupla uruguaya después de un año en el que no le fue bien y esa zona de la cancha fue una de las que más sufrió.

¿Cuáles fueron los números de Javier Méndez en 2025?

Javier Méndez ya es oficialmente refuerzo de Colo Colo luego de haber disputado 42 partidos oficiales en total con Peñarol en la temporada 2025. En ellos marcó 2 goles y no tuvo asistencias en los 3.081 minutos que acumuló dentro del campo de juego.