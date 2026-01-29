No pasó ni una semana y Colo Colo ya encontró al reemplazante de Lucas Cepeda. El Cacique se movió rápido en el mercado de fichajes del fútbol chileno y este jueves anunció la llegada de su quinto refuerzo para el 2026: Lautaro Pastrán.

Luego de aprobar la venta del extremo al Elche días atrás, el Eterno Campeón se volcó a buscarle un sustituto. Nombres aparecieron y varios, como los de Víctor Dávila y Diego Valdés, pero ninguno de ellos llegó.

La dirigencia de Blanco y Negro hace una apuesta con el fichaje del ahora ex atacante de Liga de Quinto de Ecuador. Una que ruegan les resulte para así no sentir tanto la partida de uno de sus pilares.

Lautaro Pastrán ya es jugador de Colo Colo

Colo Colo ya tiene a su quinto refuerzo para la temporada 2026. Lautaro Pastrán fue aprobado como nueva incorporación del Cacique en el directorio de este miércoles, pero no fue hasta hoy jueves que se hizo oficial.

Lautaro Pastrán regresa a Chile para jugar con Colo Colo. Foto: Photosport.

A través de sus redes sociales, el club informó el arribo del chileno-argentino de 23 años al Estadio Monumental. Una noticia que los hinchas celebran, ya que les permite tener una variante más tras la salida de Lucas Cepeda.

Si bien en ese puesto han jugado Leandro Hernández, Francisco Marchant y Claudio Aquino, todo indica que ninguno de ellos le da lo que quiere a Fernando Ortiz. Ante esto, Colo Colo le dio en el gusto y le llevó una apuesta para así tener más opciones.

El extremo se sumó este mismo jueves a los trabajos en el Estadio Monumental y espera ganarse un lugar para ser considerado de cara al duelo con Deportes Limache. Sin Javier Correa (suspendido por tarjetas amarillas), no tiene muchas opciones, lo que podría acelerar su debut.

Eso sí, la llegada del chileno-argentino no será la última. Se espera que con el adiós de Esteban Pavez se sume por lo menos un refuerzo más para así pelear el título y que Fernando Ortiz no tenga excusas.

Lautaro Pastrán se transforma en el quinto fichaje de Colo Colo para la temporada 2026. Con pasado en Everton, tiene más que claro el lugar al que llega y está obligado a demostrar que viene a ser un aporte y no un cacho como ha pasado con otros en los últimos años.

¿Cuáles fueron los números de Lautaro Pastrán en 2025?

Lautaro Pastrán ya es refuerzo de Colo Colo luego de haber disputado un total de 45 partidos oficiales con Liga de Quito de Ecuador. En ellos aportó con 2 goles y 3 asistencias en los 1.689 minutos dentro de la cancha.

