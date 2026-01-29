La última reunión de directorio de Colo Colo dejó en claro que no se han retirado del mercado. El Cacique buscará sumar más jugadores antes del inicio de la Liga de Primera 2026 y hay un nombre al que están mirando hace rato.

Si bien ante la salida de Lucas Cepeda ya se confirmó a Lautaro Pastrán, en el Eterno Campeón no descartan otro más en ese puesto. Y uno que los hinchas piden hace rato está en Deportes Limache: Daniel Popin Castro.

El extremo fue una de las grandes figuras de la última temporada en el fútbol chileno y es un deseo que han tenido en el Cacique. No obstante, han recibido portazos que habían dejado en el suelo el traspaso.

Daniel Castro le cierra la puerta a Colo Colo

Colo Colo sigue buscando refuerzos y el nombre de Daniel Castro vuelve a estar en la mira. Popin interesa en el Cacique y más luego de la salida de Lucas Cepeda, aunque desde Deportes Limache fueron más que claros.

Popin Castro no se moverá de Limache si es que no llega una oferta a la altura, lo que obliga a Colo Colo a subir su oferta. Foto: Photosport.

César Villegas, presidente de los Tomateros, conversó con De fútbol se habla así de DSports y contó detalles del futuro del extremo. “Daniel es parte del proyecto, lo fui a buscar hace 10 años cuando jugaba en General Velásquez. Es mi hijo en el fútbol y siempre voy a querer lo mejor para él“, dijo de entrada.

Tras ello, el mandamás de Limache confirmó que por ahora no hay conversaciones con el Cacique. “Con Colo Colo hubo conversaciones pero no llegamos a acuerdo por el tema económico para el jugador como la expectativa de nosotros como club“.

“En Argentina tuvimos a dos clubes interesados: Newell’s y Gimnasia de Mendoza. Y hasta hace dos días atrás estaba interesado Bolívar, pero querían un préstamo con opción de compra“, complementó.

La duda es si es que Daniel Castro quiere dar el salto o quedarse donde está. “El jugador está cómodo, tranquilo. Es un distinto. Otro a esta altura estaría pidiendo que lo dejen ir a Colo Colo, pero él siempre ha apelado por el bien de la institución“.

Finalmente y en esa misma línea, el presidente de los Tomateros remarcó el gran sueño del extremo. “Es un referente e ídolo y quiere terminar el proceso con una copa internacional“.

Con esto, queda claro que si Colo Colo quiere hacer una oferta de última hora por Daniel Castro deberá pagar lo que piden. Popin es protagonista del mercado a horas del inicio del torneo, por lo que deberán meterle el pie al acelerador en el Cacique si lo quieren asegurar.

¿Cuáles fueron los números de Daniel Castro en 2025?

Daniel Popin Castro suena en Colo Colo luego de haber disputado 36 partidos oficiales en total con Deportes Limache en la temporada 2025. En ellos marcó 17 goles y dio 3 asistencias en los 2.708 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

