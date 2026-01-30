Deportes Limache fue una grata revelación el 2025 en su debut en Primera División. De la mano de Víctor Rivero, el elenco tomatero tuvo una gran figura: Daniel Castro.

El delantero de hecho tuvo la posibilidad de ir a Colo Colo en este mercado de pases, lo que hace bastante picante el duelo que se jugará entre ambos elencos este sábado.

Víctor Rivero, DT del cuadro de la V Región, señaló sobre su estrella que “no es menor lo que debemos reemplazar, más de 25 goles y por suerte no se llevaron a Popín pues ahí eran 40 goles”.

“Reemplazar todo un frente de ataque es difícil. Pero la base defensiva la mantenemos. Y nos miran a Limache desde otra perspectiva futbolística”, agregó en Radio ADN.

Sobre si pudo salir de Limache, Rivero dice que “Daniel tuvo bastantes ofertas, no es menor que hiciera 17 goles en un año. Es extremo, pero juega por todo el frente del ataque, con un metro sesenta y tanto”.

Popín Castro es la estrella de Limache

Rivero defiende a Popín Castro

De hecho, lo defiende de algunas opiniones. “He escuchado que en un equipo grande no tendría espacios para su juego, pero ante Coquimbo (en Supercopa) no necesitó 20 metros. Es impredecible, no hizo inferiores, pero todo lo aprendió en el barrio, es irreverente. Cosas que no encuentras en el fútbol actual”.

Por lo mismo, lo ve como un jugador consagrado. “El año de su despegue fue el anterior. Demostró lo que había hecho en Segunda, en Primera B, en Tercera. Lo conozco desde que partimos el 2017 en Calera, era sparring de ese equipo”, manifestó.

Y dio la clave para ese crecimiento: “Tuvo un cambio físico, para llevarse en velocidad a jugadores de primera, seleccionados”.

Rivero, además lamentó que no pueda jugarse con público el duelo contra Colo Colo. “Lamentablemente no vamos a jugar en una fiesta, en esta época del año, incluso cedimos localía de Quillota donde nos hacemos fuertes para que hubiera buen marco de público”, contó.

Sobre Colo Colo dijo que “sabemos cómo terminó el año. Tiene la obligación de ganarle a Limache, sabemos que vamos a sufrir defendiéndonos a ratos, pero después bajan y ceden el balón como pasó en el Nacional cuando empatamos. Ahí debemos ir a buscar el partido. Debemos ser un equipo corto, compacto”.