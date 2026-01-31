La derrota ante Deportes Limache tiene a todos los amantes de Colo Colo pensando cuándo terminará la pesadilla. Si el 2025 ya fue un año horrible, este 2026 no empezó de la mejor forma.

Para más remate, el primer tiempo ya venía liquidado el partido. Con un 3-0 arriba, Deportes Limache, que hizo de local en el Elías Figueroa de Valparaíso, nunca sufrió ante el Cacique y sigue siendo la bestia negra.

Es por eso que en la segunda mitad Fernando Ortiz intentó cambiar un poco la idea. Para ello, hizo ingresar a Claudio Aquino, jugador que sorprendentemente no estuvo desde el inicio en el Puerto Principal. Muchos se preguntaron el por qué.

Verdadera razón de la ausencia de Aquino

Claudio Aquino es, pese a ciertas lagunas, uno de los mejores jugadores de Colo Colo. Fue elegido el mejor del torneo argentino en 2024 y, por ello, se creía que sería un verdadero crack en Macul. Eso no ha pasado.

Pese a esto, siempre es requerido por el equipo. Finalmente, es aquel que controla el juego ofensivo, por lo que sorprendía su ausencia entre los titulares ante Deportes Limache. Fernando Ortiz explicó la verdadera razón de esta decisión.

“Quiero dejar claro que Claudio Aquino sufrió un cuadro gripal y que por eso no lo consideramos desde el comienzo“, confesó el DT de Colo Colo, que no pudo contar desde el inicio con una carta fundamental.

Un cuadro gripal tuvo a Aquino fuera de la titularidad ante Limache | Photosport

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones?