¿Qué hacer con Colo Colo? Una pregunta que ronda la cabeza de varios hinchas y sabiondos del fútbol nacional. Resulta que el cuadro popular está a los tumbos desde el año pasado y el comienzo ante Deportes Limache, en el debut en la Liga de Primera 2026, fue horroroso.

Pudo ser peor, sí. Un gol de Romero vino a maquillar un primer tiempo de muy bajo rendimiento del cuadro dirigido por Fernando Ortiz. La defensa fue penetrada en múltiples ocasiones e, incluso, se pudo ir con cinco goles en contra, de no ser por un offside y por una farra de Daniel Castro.

Terminó la primera fracción y los hinchas albos ya estaban tremendamente enojados con el rendimiento del equipo en el Elías Figueroa de Valparaíso. Arturo Vidal, de hecho, encaró a algunos a lo lejos, según comentaron en la transmisión de Radio ADN. Lo peor vino después.

Enojo total con los jugadores albos

Qué mal momento para ser colocolino. El cuadro que suele pelear títulos, deslumbrar y cuyos hinchas están aferrados a esa gloria tanto como a la camiseta, viene teniendo desempeños de pocas luces.

Tras la derrota 3-1 ante Deportes Limache, en Valparaíso, los hinchas del Cacique no le aguantaron más al equipo. Desde la tribuna ubicada cercana a la puerta salida de la visita, los aficionados increparon, insultaron y vilipendiaron a los jugadores de Colo Colo.

Esto fue captado por las cámaras de RedGol en el Elías Figueroa, quedando claro que la paciencia entre los hinchas se está acabando. De hecho, Arturo Vidal es, precisamente, uno de los más cuestionados en el equipo.

