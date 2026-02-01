Colo Colo tuvo un debut para el olvido y aumentó las dudas que dejó en su centenario. Este sábado el Cacique no pudo sumar de a tres y se llevó una dura derrota ante Deportes Limache que ha generado una ola de críticas a las que Arturo Vidal intenta hacerle frente.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz tenía la obligación de mostrar una imagen mejor a la que dio el 2025, pero estuvo muy lejos de hacerlo. En apenas 45 minutos ya iban perdiendo 3 a 0 y sin evidenciar mejoras, lo que hizo explotar a los hinchas en redes y en Valparaíso.

Y es que más allá de que no se permitió público visitante, hubo fanáticos albos que igual se las arreglaron para estar en el Estadio Elías Figueroa Brander. Ahí aprovecharon el descanso para encarar a los jugadores, siendo el King quien sacó la voz para defenderlos.

Arturo Vidal se agarra con los hinchas de Colo Colo

La derrota de Colo Colo a manos de Deportes Limache ha profundizado aún más el quiebre entre el plantel y los hinchas. El Cacique sigue sin ver una en la Liga de Primera y, luego del 3 a 1, pagan los platos rotos.

Arturo Vidal fue el único jugador de Colo Colo que respondió a los hinchas que lo criticaron. Foto: Photosport.

El pésimo nivel mostrado en el primer tiempo hizo explotar a quienes llegaron al Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Cuando los jugadores se retiraban rumbo a camarines, no fueron pocos los que le gritaron de todo a los jugadores.

“Se van en pura pizarra, malos cu...”, gritaba uno de los fanáticos en un registro compartido por el usuario de TikTok, Ryan San Martin. “Pónganle corazón, están en Colo Colo“, añadía otro en medio del caos que se vivía en la tribuna.

Fue ahí cuando, mientras todos sus compañeros avanzaban mirando el suelo, Arturo Vidal decidió sacar la voz. El King encaró a quienes estaban gritándole al plantel y los mandó a callar, aunque sin dejar de recibir insultos.

La situación deja en evidencia que Fernando Ortiz no le ha dado la vuelta a las cosas. El Tano ya lleva varios meses y, si bien está rearmando el plantel, la paciencia ya se acaba entre los hinchas.

Colo Colo espera que en la próxima fecha del torneo las cosas mejoren un poco. El Cacique ya dio pena en el año de su centenario y estirarlo al 2026 sería un golpe letal para un equipo que sigue dejando muchas dudas.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo tendrá mucho que mejorar si es que quiere ganar en la próxima fecha de la Liga de Primera. El sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas el Cacique recibe a Everton.

