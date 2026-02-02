El sábado se notó mucho: Colo Colo no es un equipo que esté listo para hacerle frente a la Liga de Primera 2026. Al menos, en el cómo se jugó ante Deportes Limache, las dudas sobrepasan ampliamente las certezas.

Es por aquello que las soluciones albas se buscan en los fichajes. Lo que pretende el club es tapar los forados del plantel con nuevos nombres y, si bien una de las prioridades ha sido el mediocampo, Víctor Dávila sonó con mucho ruido en Macul.

Este extremo, que ha sido nominado a la Selección Chilena en diversas ocasiones, milita en el América de México y parecía que no sería considerado en Las Águilas. Más ante la necesidad de abrir un cupo extranjero que tenían en el cuadro azteca.

Verdad sobre el interés por Víctor Dávila

Una de las voces que clamaron por la imposibilidad de la llegada de Víctor Dávila a Colo Colo fue Coke Hevia. Si bien ahora parece muy lejano, en algún momento se habló verdaderamente del fichaje del extremo. El periodista siempre lo vio como algo inverosímil.

“Aníbal Mosa sabe que es imposible económicamente. Además, nunca existió una llamada entre Ortiz y Dávila y nunca existió un interés real“, comenzó diciendo Coke Hevia en Pauta de Juego.

“Yo saqué cuentas y caché por qué sucedió esto del interés por Dávila. Colo Colo cerró a Pastrán y tiene el mismo representante que Dávila, les tienen que haber dicho“, cerró el periodista, al que no le cierran bien las cuentas del interés por Dávila, sobre todo teniendo en cuenta que no es la posición que es más urgente para el Cacique.

Víctor Dávila marcó un gol ante el Necaxa este fin de semana | Getty Images

