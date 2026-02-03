Joaquín Montecinos volvió al fútbol en Deportes Limache luego de su salida convulsionada de O’Higgins, por haber negociado con Colo Colo a mediados del año pasado.

En el elenco tomatero lo hizo de gran manera en el debut, justamente ante el Cacique. No lo hizo como delantero, posición que usó en los rancagüinos, sino que siendo un lateral volante, con harta marcar.

Sobre eso, señaló en TNT Sports que “va a ser una posición que lo conversamos, desde la primera reunión que tuvimos cuando ellos me querían. Me preguntaron si estaba dispuesto a ser parte del equipo y no usar una sola posición”.

Piensa que será importante para su carrera. “Hace tiempo pensaba que podía ser un excelente lateral y sobre todo de lateral volante, con más libertad. Me sentí cómodo, me acomodé al puesto. Me gusta, me entretiene”.

Eso sí, sabe que debe estar muy concentrado. “Tuvimos un amistoso con Wanderers y nos hicieron un gol al segundo palo, hacía tiempo que no agarraba tanta marca adentro del área”, señaló como autocrítica. “Estoy en ese aprendizaje, de chico defendía bien, lo fui perdiendo con el tiempo y debo recuperarlo“, señaló.

Piensa que si bien “es una posición que quizás te quita protagonismo en el eje de ataque”, entiende que es por el bien del equipo. “Ahora es una faceta más defensiva, sobre todo ante Colo Colo”, sostiene.

“Quedo contento, porque lo hice bien, hace tiempo no jugaba y nos iremos aceitando. Salió muy bien”, sentenció sobre este debut en Limache.

Sobre la decisión de ir a este club, dice que “tomé una decisión con la intuición. Es un club familiar, que me acoge de la mejor manera. Es algo emocional, ser parte de un club que viene creciendo y queda cerca de Santiago”.

