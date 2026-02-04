Esta semana, Juventud de Las Piedras de Uruguay debutará en la Copa Libertadores, siendo uno de los dos equipos del torneo que disputan la Fase 1 y que cuentan con un futbolista chileno en su plantel. Se trata de Thomas Rodríguez, delantero nacional que hasta ahora formaba parte del elenco charrúa, aunque una noticia desde el otro lado de la cordillera podría cambiar su futuro.

Y es que Thomas, hijo del exfutbolista de la U, entre otros equipos, Leonardo Rodríguez, estaría cerca de sentenciar su salida del club uruguayo para firmar por un viejo amor.

Con pasado en el fútbol chileno defendiendo las camisetas de Unión La Calera, Universidad de Chile, Unión Española y Audax Italiano, el atacante de 29 años dejaría la institución oriental. Desde Argentina, en tanto, adelantan que el delantero estaría muy cerca de volver a Banfield, club donde se formó y dio sus primeros pasos como profesional.

Thomas Rodríguez, cerca de regresar a Banfield

Así es, porque el periodista argentino Facundo Cortés, quien sigue el día a día del “Taladro”, reveló a través de su cuenta de X que el delantero chileno estuvo presente en el último encuentro del conjunto argentino.

“Thomas Rodríguez, próximo a ser refuerzo de Banfield, presente en el Lencho para ver el partido ante Estudiantes de Río Cuarto”, señaló el comunicador en la ex red social del pajarito junto a imagen que comprueba lo sucedido.

Esto marcaría el regreso de Rodríguez al fútbol argentino tras diez años, periodo en el que defendió las camisetas de distintos clubes del fútbol internacional, como Genoa de Italia, además de los ya mencionados equipos del fútbol chileno, Burgos CF de España y Juventud de Las Piedras de Uruguay.

De concretarse su arribo a Banfield, Rodríguez se sumaría a una creciente lista de futbolistas chilenos que animarán la Liga Argentina 2026, como Vicente Pizarro, Brayan Cortés, Damián Pizarro y, recientemente, Iván Morales.