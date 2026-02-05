En el mundo del fútbol, hay jugadores que destacan por ser muy talentosos dentro de la cancha, otros por tener un carisma atrapante, y después hay un grupo de deportistas que gracias a su apellido y/o su representante tienen más oportunidades que el resto.

Para muestra un botón. Thomas Rodríguez. Delantero chileno-argentino de 29 años. Hijo del legendario Leonardo Rodríguez. Motivo por el cual llegó a ser refuerzo en Universidad de Chile donde vivió un rotundo fracaso y pasó sin pena ni gloria.

Tras el paso por la U, continuó su carrera en el fútbol chileno con pasos por Unión La Calera, Unión Española y Audax Italiano, luego del cual se fue hasta España para jugar en Burgos. Nada. En 2025 volvió a Sudamérica para jugar en Juventud Las Piedras. Nada.

Tras fracasar en U de Chile: Firma en Banfield

Tan mala fue su experiencia en Uruguay, que el propio club comunicó durante esta jornada que el futbolista no continuará en su plantel que debuta este jueves en Copa Libertadores, y que dará el salto hacia el fútbol argentino, sumándose a la armada nacional.

“Thomas Rodríguez jugará en Banfield. Llega libre desde Juventus Las Piedras. Firma hasta fin de año”, se informa desde el otro lado de la Cordillera, lo que se ratifica con el comunicado del club donde informa que “levantó las inhibiciones” que arrastraba y puede inscribir nuevos jugadores.

Así las cosas, el hijo de Leo regresa al equipo donde debutó en Primera División hace 11 años, el 2015 y que le permitió salir hacia el exterior, donde firmó en Genoa de Italia y el Vitoria Setubal portugués previo al paso que tuvo por nuestro país.

Así fue el 2025 de Thomas Rodríguez

Con la camiseta de Juventud de Las Piedras, el ex U de Chile disputó un total de 25 encuentros en torneos locales, con un total de 792 minutos, donde no convirtió goles y realizó una asistencia.