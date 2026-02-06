Finalmente, U. de Chile visitará a Huachipato este domingo 8 de febrero en Talcahuano, tal como estaba programado en la Liga de Primera. Eso sí, el duelo inicialmente rechazado por la Delegación Presidencial se jugará sin público.

Dejando todo eso en el pasado, los azules se enfocan en hacer un mejor partido ante los acereros que lo que fue el debut contra Audax Italiano. Con dos expulsados y un desastre en las gradas, la U igualó sin goles en su estreno.

La importancia de este partido la conoce muy bien Johnny Herrera, quien pasa página del amargo empate con los audinos para ponerle tarea a Paqui Meneghini. El comentarista de TNT Sports presiona al DT para que empiece a mostrar lo que quiere hacer con el equipo.

“Ahora deberíamos ver a la U de ‘Paqui’, lo que comentó él acá (en el programa), un equipo con los riesgos que iba a correr, que iba a buscar los partidos e ir siempre para adelante. Tiene un gran plantel, para mí tiene el mejor plantel del fútbol chileno“, comentó Herrera.

Johnny Herrera presiona a Meneghini en U. de Chile: “Hora de mostrar”

“Es hora de ya empezar a mostrar. En la primera fecha no se pudo por el sinfín de incidentes, pero ya ahora debe mostrar lo que será su equipo de aquí a fin de año”, presionó Johnny Herrera en TNT Sports.

En Talcahuano, este domingo a las 12:00 horas, la U quiere sumar sus primeros tres puntos del torneo. Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero son bajas para Paqui Meneghini tras sus expulsiones en la primera fecha.