Tras una larga y tediosa teleserie por fin ya hay claridad en torno al duelo de Huachipato vs Universidad de Chile. Finalmente se mantendrá la programación original de este domingo al mediodía, aunque con una lamentable medida impuesta por la autoridad.

Para que acereros y azules puedan jugar en el CAP, este tendrá que estar vacío sin la presencia de ningún hincha. Y es que ni siquiera los abonados del local podrán ingresar para ver a su equipo ante uno de los grandes de nuestro balompié.

Sin embargo, desde la Delegación Presidencial del Biobío piensan incluir más exigencias de seguridad, aunque eso vaya directo contra la planificación de uno de los equipos involucrados.

¿La U viajando el mismo día para jugar?

Eduardo Pacheco, Delegado Presidencial del Biobío, con el objetivo de evitar problemas de seguridad en una zona que se encuentra en Estado de Catástrofe por los incendios forestales, puso sobre la mesa la posibilidad de que la U viaje el mismo domingo de Santiago a Talcahuano.

“Me parece que es la mejor medida. Se lo manifestamos a Huachipato para que se lo comunique al visitante. Es la mejor decisión, aun cuando tendremos un dispositivo policial coordinado con Carabineros ante cualquier eventualidad”, afirmó la autoridad.

Esta medida apunta a resguardarse de eventuales banderazos y aglomeraciones de hinchas azules en el hotel donde concentre el equipo de Francisco Meneghini. Sin embargo, golpearía de lleno al descanso de los jugadores azules previo al partido.

Por suerte esta petición de Pacheco fue pasada por alto, ya que en la U no tienen pensando aceptar esta insólita medida. Es más, el viaje para el mediodía del sábado se mantiene tal cual como estaba planificado.

¿Cuándo jugarán Huachipato vs Universidad de Chile?

Acereros y azules se verán las caras este domingo 8 de febrero a partir 12:00 horas en el CAP. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.

