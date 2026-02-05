Universidad de Chile está viviendo un complejo inicio de año por culpa de sus hinchas. Lamentablemente el mal comportamiento de algunos le está haciendo pasar malo malos a los azules, a tal punto de que todavía no tienen claridad de si jugarán este fin de semana.

Los terribles hechos de violencia y destrozos que se vieron en el Estadio Nacional hace unos días hicieron que las autoridades no se complicaran, suspendiendo el partido que debían jugar este domingo ante Huachipato en el CAP.

Toda esta situación fue analizada por un emblema de la U como Matías Rodríguez, quien criticó duramente el actuar de los hinchas laicos y aseguró que están perjudicando al club.

ver también El mal menor: La razón desde U de Chile para no apelar a castigo contra de 3 mil hinchas

“No puedo avalar que causen desmanes”

El argentino aseguró en el programa Grítalo América de Radio ADN que “es difícil decir ‘no los entiendo’, porque, bueno, suben los valores de las entradas, a la gente a veces no le da para ir a la cancha, y les vuelven a subir los precios”.

“Entonces, trato de entenderlos, pero no puedo avalar que causen desmanes en el estadio donde la U juega de local”, agregó.

Matías Rodríguez criticó duramente a los hinchas mal portados de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, el ex defensor afirmó que “no sé cómo explicarlo para que nadie se sienta mal, porque una vez dije una cosa y me cayeron todos encima. Pero bueno, ojalá que esto no pase más y que los hinchas vayan a apoyar al equipo como lo han hecho siempre”.

ver también Huachipato golpea la mesa: Dura queja contra el Gobierno por prohibir hinchas de la U

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

A falta de una oficialización, la U jugará ante Huachipato el lunes 9 de febrero desde las 17:00 horas en el CAP. Sumado al pésimo horario, este duelo solo se disputará con abonados del cuadro siderúrgico.