Luego de una primera parte de la temporada con Orenburg, donde se reencontró con los minutos en cancha y los goles, el delantero chileno Jordhy Thompson volvió a tener “guiños” en redes sociales amagando con una vuelta a Colo Colo.

Al final, todo quedó dentro de las plataformas y no fue más allá del deseo del jugador. El antofagastino continuará respetando su vínculo con el cuadro ruso, y ya se sumó a los entrenamientos para la intertemporada de cara al segundo semestre de la campaña.

En ese panorama, el Orenburg disputó un encuentro de carácter amistoso ante el Bunyodkor de Uzbekistán, que terminó en una cómoda victoria por 5-1, donde Jordhy Thompson tuvo una destacada actuación, no sólo como titular, sino también en su faceta goleadora.

ver también Jordhy Thompson explica por qué volvió al Orenburg con sobrepeso: “Me pondré en forma”

Jordhy Thompson “on fire” durante intertemporada en Rusia

Con la camiseta número 16 de su equipo, el chileno abrió el marcador en el minuto 7, apareciendo en posición de centrodelantero, para conectar dentro del área y de primera un remate con zurda tras la habilitación de Danila Vedernikov.

En los 30′, Jordhy Thompson volvió a aparecer en el marcador. Otro centro del lateral izquierdo, esta vez al segundo palo, donde el nacional bajó la pelota con zurda, eludió a su marcador y definió con pierna derecha para poner el 2-0 parcial.

La victoria para Orenburg se completó con las anotaciones del turco Emircan Gürlük (52′), el brasileño Alexandre Jesús (96′) y el armenio Tigran Avanesyan (112′).

Publicidad

Publicidad

Los números del chileno en esta temporada

Entre la Liga Premier de Rusia y la Copa de Rusia, Jordhy Thompson suma un total de 1.264 minutos en cancha durante 19 encuentros, en los que registra cinco goles y dos asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas.

¿Cuándo vuelve la temporada en Rusia?

A partir del fin de semana del 28 de febrero, el Orenburg volverá a la acción en su competencia regular. Ese día recibirá en el Estadio Gazovik al FC Akron Tolyatti, desde las 6:00 horas.