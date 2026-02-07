Empezó mal el año para la Universidad de Chile, pese a no perder en su debut ante Audax Italiano. La U sufrió dos expulsiones que fueron ratificadas por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y tendrá que contar con dos jugadores menos para el próximo duelo de los azules.

Juan Martín Lucero se ganó una roja por un manotazo. Y, pese a que su debut era esperado por gran parte de la hinchada del Romántico Viajero, ahora tendrá que esperar una fecha para ver si puede rendir como se espera de un delantero de su categoría.

Pero, a veces las cosas pueden ser peores. Es el caso, precisamente, del atacante azul, que podría sufrir un castigo aún mayor, debido a una mala decisión en el post partido.

Citado y puede caer nueva sanción

El delantero de Universidad de Chile volvió a ser citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, tras su expulsión ante Audax Italiano. Esto, debido a un posible desconocimiento de las Bases Reglamentarias de la Primera División.

Resulta que, tal como dispone el Artículo 51 de dichas bases, ningún jugador expulsado puede hacer un puntos o conferencias de prensa una vez finalizado los encuentros. Esto fue justamente lo que sí hizo Lucero.

Es decir, tras hablar después del partido, el Gato habría incumplido normas de la ANFP. Por esto, podría ganarse más fechas de suspensión o una multa económica, tal como aseguró La Voz Azul.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Huachipato?

Los azules tendrán un importantísimo partido a puertas cerradas este domingo 8 de febrero, a las 12.00 horas. Juan Martín Lucero, como se puede saber de antemano, no estará.