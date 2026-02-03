La U de Chile no lo pasó nada de bien en su estreno en la Liga de Primera 2026. Además de no poder dejar los tres puntos en casa ante Audax Italiano, el Romántico Viajero lamenta duros castigos por lo ocurrido con Juan Martín Lucero y Felipe Salomoni.

En el empate sin goles ante los Itálicos, el elenco estudiantil sufrió las expulsiones del delantero y el lateral. Ambas jugadas dejaron muchas dudas en los hinchas, quienes esperaban que la apelación en el Tribunal de Disciplina les diera resultados.

Sin embargo, este martes y luego de la sesión en Quilín se conoció que no les fue nada de bien. Esto, ya que ambos jugadores fueron castigados con fechas fuera, aunque uno terminó peor que el otro.

Juan Martín Lucero y Felipe Salomoni conocen sus castigos en la U

La U no sólo sufre con el empate y lo ocurrido con sus hinchas, sino que también con expulsiones que le cuestan caro. Lo ocurrido con Juan Martín Lucero y Felipe Salomoni tenían muy preocupado al Bulla, donde rogaban un gesto del Tribunal de Disciplina.

Juan Martín Lucero y Felipe Salomoni fueron castigados por el Tribunal de Disciplina, lo que complica a la U. Foto: Photosport.

No obstante, esto no llegó. La periodista Rocío Ayala reveló en Los Tenores de Radio ADN los detalles de lo que pasará con ambos jugadores, remarcando que “es diferente el castigo” para cada uno. Esto, por el tipo de golpe que le dieron a sus rivales.

El que peor la sacó fue Felipe Salomoni, quien se perderá los próximos partidos de la U. “El Tribunal dijo que lo de Salomoni, su acción es un codazo y, si es así, son dos fechas“.

¿Y para Juan Martín Lucero? Para su suerte, su golpe no fue tan grave como el de su compañero, por lo que la sacó barata. “El Gato Lucero, como es mano abierta, se le dio una fecha“, enfatizó la reportera azul.

Esta situación obliga a Francisco Meneghini a rearmar su esquema pensando en la próxima fecha del torneo. Ahí deberá encontrar sí o sí un lateral izquierdo, mientras que en delantera tiene más variantes para cubrir la baja de su nuevo goleador.

La U pierde a Juan Martín Lucero por una fecha y a Felipe Salomoni por dos. El Romántico Viajero sufre dos importantes bajas en sus filas y ruega para que no le pesen frente a Huachipato.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Sin Juan Martín Lucero ni Felipe Salomoni, la U se enfoca en la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. Este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas el Romántico Viajero visita a Huachipato en el sur del país.