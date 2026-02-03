Universidad de Chile inició la Liga de Primera empatando ante Audax Italiano. Felipe Salomoni fue criticado por su actuación, pero Nicolás Peric salió a respaldarlo.

El Romántico Viajero no ha logrado agarrar la mano de la idea futbolística que pretende Francisco Meneghini. En el amistoso con Universitario y en el estreno ante los Tanos, dejaron más dudas que certezas. Necesitan corregir prontamente los errores.

Peric defiende a Salomoni

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano se vio tempranamente afectado por la expulsión de Felipe Salomoni. El argentino llegó tarde en una entrada y terminó siendo mandado a las duchas, lo que dejó a los Azules con 10 desde el primer tiempo.

ver también El mal menor: La razón desde U de Chile para no apelar a castigo contra de 3 mil hinchas

La roja a Salomoni cambió todo el plan en el Romántico Viajero y esto generó críticas contra el formado en River Plate. Sin embargo, este encontró la defensa de Nicolás Peric, quien aseguró que su acción se debió a la falta de fútbol.

“Va a ser bueno, tuvo mala cuea. Todas las expulsiones de este fin de semana son de primer partido. Tiene que volver a jugar él, nomás”, indicó Peric en De Buena Fuente de DLT Sports.

“Crees que vas a llegar y no llegas, en dos fechas más la alcanzas a puntear. Es súper normal, porque el ritmo de fútbol de ese campeonato no se compara con nada. Ningún entrenamiento tiene esa exigencia“, complementó el ex arquero de la selección chilena, Rangers, Audax y Argentinos Juniors, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Salomoni fue expulsado en el primer tiempo ante Audax. Imagen: Photosport

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Huachipato en condición de visita, este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas en Talcahuano. Para este encuentro, Salomoni no estará disponible y podría hacer su reestreno Marcelo Morales.