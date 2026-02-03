Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Tiene que volver a jugar él”: Nico Peric sale en defensa de Felipe Salomoni en U. de Chile

El amargo empate de los Azules ante Audax Italiano en el Estadio Nacional dejó a un damnificado.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Universidad de Chile no tuvo un buen inicio.
© Photosport - InstagramUniversidad de Chile no tuvo un buen inicio.

Universidad de Chile inició la Liga de Primera empatando ante Audax Italiano. Felipe Salomoni fue criticado por su actuación, pero Nicolás Peric salió a respaldarlo.

El Romántico Viajero no ha logrado agarrar la mano de la idea futbolística que pretende Francisco Meneghini. En el amistoso con Universitario y en el estreno ante los Tanos, dejaron más dudas que certezas. Necesitan corregir prontamente los errores.

Peric defiende a Salomoni

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano se vio tempranamente afectado por la expulsión de Felipe Salomoni. El argentino llegó tarde en una entrada y terminó siendo mandado a las duchas, lo que dejó a los Azules con 10 desde el primer tiempo.

El mal menor: La razón desde U de Chile para no apelar a castigo contra de 3 mil hinchas

ver también

El mal menor: La razón desde U de Chile para no apelar a castigo contra de 3 mil hinchas

La roja a Salomoni cambió todo el plan en el Romántico Viajero y esto generó críticas contra el formado en River Plate. Sin embargo, este encontró la defensa de Nicolás Peric, quien aseguró que su acción se debió a la falta de fútbol.

Va a ser bueno, tuvo mala cuea. Todas las expulsiones de este fin de semana son de primer partido. Tiene que volver a jugar él, nomás”, indicó Peric en De Buena Fuente de DLT Sports.

Crees que vas a llegar y no llegas, en dos fechas más la alcanzas a puntear. Es súper normal, porque el ritmo de fútbol de ese campeonato no se compara con nada. Ningún entrenamiento tiene esa exigencia“, complementó el ex arquero de la selección chilena, Rangers, Audax y Argentinos Juniors, entre otros.

Publicidad
Salomoni fue expulsado en el primer tiempo ante Audax. Imagen: Photosport

Salomoni fue expulsado en el primer tiempo ante Audax. Imagen: Photosport

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Huachipato en condición de visita, este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas en Talcahuano. Para este encuentro, Salomoni no estará disponible y podría hacer su reestreno Marcelo Morales.

Lee también
Nico Peric dice lo que muchos piensan del sexto refuerzo de Colo Colo
Colo Colo

Nico Peric dice lo que muchos piensan del sexto refuerzo de Colo Colo

La crítica más despiadada al último fichaje de Colo Colo
Colo Colo

La crítica más despiadada al último fichaje de Colo Colo

Hacen bolsa el mercado de pases de Colo Colo: "Criticable"
Colo Colo

Hacen bolsa el mercado de pases de Colo Colo: "Criticable"

Nicolás Massú minimiza la ausencia de Djokovic ante Chile en la Davis
Tenis

Nicolás Massú minimiza la ausencia de Djokovic ante Chile en la Davis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo