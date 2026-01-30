El DT de la U de Chile apostó por Felipe Salomoni como titular para recibir al Audax Italiano, pero el argentino no pudo estar muchos minutos en el césped. Se transformó en el primer jugador expulsado de este certamen, que comenzó con el duelo entre azules y Tanos este viernes 30 de enero.

En primera instancia, al juez del partido le pareció que el golpe de Salomoni a Marcos Collao ameritaba sólo para tarjeta amarilla. Pero desde el VAR lo convencieron de ir a mirar las imágenes. Corrían 20 minutos y ya se habían dado algunos incidentes en el sector sur del Estadio Nacional.

La imagen fue demasiado elocuente para Gastón Phillippe, a quien no le quedó otra que corregir su determinación original. Evidentemente el planchazo del ex Guaraní al capitán audino no había sido muy fuerte. Pero sí se vio violento en las cámaras que le mostraron al réferi el golpe en la parte posterior.

A Salomoni no le convenció para nada la expulsión directa que recibió. (Felipe Zanca/Photosport).

A Salomoni no le quedó mucho más que dejar con 10 jugadores en el campo de juego a la U. Justo cuando se confirmó el fichaje de Marcelo Morales, el argentino de 22 años restó varios puntos en esa competencia para encontrar al sucesor de Matías Sepúlveda.

Con ese golpe, el surgido en la Banda Sangre que también jugó en Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, fue el primer expulsado de la Liga de Primera 2026: un triste récord que con total certeza Felipe Salomoni no buscó. Pero lo encontró igual.

“El codazo existe y es demasiado claro. El codo va muy arriba en el afán de Salomoni de defender el balón”, comentaba Aldo Schiappacasse en la transmisión de TNT Sports mientras Phillippe revisaba el video. Al réferi le cambió la opinión y Salomoni inauguró el registro de expulsados. Una lista que estuvo a punto de engrosar el uruguayo Octavio Rivero, pero el VAR aclaró al árbitro que el uruguayo no tuvo intención de golpear a Enzo Ferrario en una disputa aérea.

Revisa el foul que le valió la tarjeta a Felipe Salomoni en U de Chile vs Audax Italiano

