En Audax Italiano, el nombre de Tomás Ahumada parece estar ratificado como titular pese a que sonó en Colo Colo para pelear el puesto con Fernando de Paul. Finalmente, el cuerpo técnico liderado por el argentino Gustavo Lema puede celebrar que retendrá a su arquero.

Ahumada apareció en la oncena estelar de los Tanos, que tuvieron la difícil visita a la Universidad de Chile pactada para el debut. Una señal inequívoca: al menos este semestre, el meta recoletano de 24 años no se moverá de los itálicos. No llegará a Pedrero.

Tampoco al Centro Deportivo Azul, donde también apareció como opción en la ventana de traspasos. Sobre todo cuando era una incógnita la continuidad de Cristopher Toselli y eso hacía mirar por obligación a un competidor de Gabriel Castellón.

Tomás Ahumada sonó en los grandes que buscaban portero. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero en la visita audina al Romántico Viajero hubo otro jugador que fue muy apetecido en el mercado y tampoco cambiará de club: Esteban Matus, lateral izquierdo que figuró en los planes azules y en el último tiempo de los albos, que tienen a Erick Wiemberg como inamovible en ese sector.

La formación de Audax Italiano ante U de Chile.

Publicidad

Publicidad

ver también El hombre clave para que Colo Colo le quite el arquero a Audax Italiano a horas del debut

Audax les da un golpe de mercado a Colo Colo, la U de Chile y U. Católica

Audax Italiano le puso timbre a una oncena que de paso les pegó a Colo Colo y la U de Chile en el plano de negociaciones en el mercado, que se pueden hacer hasta 24 horas antes de la cuarta fecha. Ni Ahumada ni Matus quedarán autorizados a cambiar de club para la primera parte del certamen.

Esteban Matus jugó 29 partidos en la Liga de Primera: anotó cuatro goles y regaló dos asistenias. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero sí podrán hacerlo cuando se abra el mercado a mediados de año: otro que figuró en los planes de un grande fue Michael Fuentes Vadulli, quien apareció en el radar de Universidad Católica. Aunque su transferencia a San Carlos de Apoquindo finalmente no se dio.

Publicidad

Publicidad

Michael Fuentes Vadulli tuvo chances de irse de Audax, pero también se quedó. (Javier Torres/Photosport).

El ex Deportes Iquique y Palestino también fue titular. Por ende, también tendrá que esperar hasta el receso de la primera rueda si es que pretende cambiar de aires. Y a propósito del Romántico Viajero, hubo varios toques azules en los Tanos.

Como el portero Pedro Garrido, quien se integró como agente libre desde el Bulla. Otro que fue al banco: Federico Mateos. En cambio, desde el arranque estuvieron tres refuerzos: el central argentino Marcelo Ortiz, el goleador uruguayo Diego Coelho y el “10” trasandino Rodrigo Cabral.

Publicidad

Publicidad