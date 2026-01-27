Este volante ofensivo chileno regresó desde Argentina a Chile especialmente para jugar la Copa Libertadores. Luego de descender con Godoy Cruz, Bastián Yáñez fue anunciado como refuerzo de O’Higgins, que terminó en el 3° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2025.

Por eso mismo, el cuadro rancagüino ganó un boleto en el torneo de clubes más deseado de América. “Estoy feliz, un poco ansioso con poder debutar acá. Tenemos equipo para pelear todos los campeoneatos y demostramos que estamos para grandes cosas”, expuso Yáñez.

El zurdo formado en las inferiores de la Unión Española le tiene mucha fe al plantel del Capo de Provincia. “Los que entran lo hacen muy bien, tenemos un plantel muy competitivo. Todos estamos para jugar, pero el técnico decide si está el otro compañero mejor que uno, se respeta y se apoya”, dijo Yáñez sobre el abanico de alternativas que dispone el DT argentino Lucas Bovaglio.

Bastián Yáñez ante Juan Pintado. Por Godoy Cruz el chileno jugó 26 partidos y regaló dos asistencias. (Getty Images)

“Estamos para competir para el que le toque y lo haga de la mejor manera porque al que le toque sé que lo hará mucho mejor”, aseguró el Basti, quien firmó un contrato de tres campañas en el cuadro celeste. Una apuesta de presente y futuro hizo O’Higgins con él.

Bastián Yáñez fue compañero de Víctor Felipe Méndez en la Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por cierto, Yáñez también dio pistas del rol que le encomienda Bovaglio en la cancha. “Le está gustando más que juegue por derecha con perfil cambiado, me ocupa mucho más suelto para que no dé tantas referencias. Con los dos perfiles, pero me siento mejor por derecha”, cantó el renquino de 24 años sobre la misión que quiere su DT.

Volvió de Godoy Cruz a Chile por la Libertadores: Bastián Yáñez ambicioso en O’Higgins

Bastián Yáñez sabe que la experiencia en Argentina le servirá en O’Higgins, uno de los clubes de Chile que jugará la Copa Libertadores. También está consciente de que la campaña 2026 tendrá arduas dificultades. Sin ir más lejos, el equipo de Bovaglio debe pasar al Bahía de Brasil en LaLi.

“El campeonato será complicado, tenemos varios torneos por delante. Queremos estar de la mejor manera para enfrentarlos muy bien. Un partido duro, pero tenemos plantel para competir en todos los torneos”, manifestó el ex jugador de los hispanos, muy convencido del potencial de O’Higgins.

Bastián Yáñez llegó a jugar por la selección chilena adulta. (Mexsport/Photosport).

Además, valoró el respaldo de los fanáticos celestes. “Es hermoso jugar con la gente apoyando, se siente. Esperamos que nos sigan apoyando, nosotros les daremos un buen juego en la cancha”, se comprometió Bastián Yáñez, quien por lo pronto se apresta al debut por la Liga de Primera 2026 con el Capo de Provincia.

O’Higgins será visitante de Deportes Concepción el 1 de febrero a contar de las 12 del mediodía en la primera fecha. Un duelo difícil ante los lilas, quienes encabezados por Patricio Almendra lograron el segundo ascenso a la élite tras vencer a Cobreloa en la final de la Liguilla.

Así va la tabla de la Liga de Primera 2026

O’Higgins marcha así en la tabla de la Liga de Primera 2026, que comenzará el último fin de semana de enero.

