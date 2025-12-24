Si hay un jugador que ha tenido un mal paso por Colo Colo, ese es Salomón Rodríguez. El delantero llegó como estrella al Estadio Monumental pero con el paso del tiempo se ha transformado en uno de los cachos más grandes de los últimos años.

Aterrizando en la Ruca como la carta de gol para el centenario, nunca pudo ganarse una camiseta de titular y mostró un nivel muy por debajo del esperado. La inversión que se hizo pagando 1,2 millones de dólares por la mitad del pase a Godoy Cruz tiene furiosos a los hinchas y más luego de conocerse que aún no se ha pagado todo.

Como si su pobre nivel no fuera suficiente, el Cacique tendrá que seguir desembolsando dinero por un jugador que no dio el ancho. Así lo reveló Aníbal Mosa, quien respondió al rumor de una supuesta demora y deuda con el elenco trasandino.

Colo Colo aclara si hay una deuda con Godoy Cruz por Salomón Rodríguez

El paso de Salomón Rodríguez ha dejado más dolores de cabeza que alegrías a Colo Colo. El delantero no rindió, salió caro y, como si fuera poco, todavía no terminan de pagarle a Godoy Cruz por sus servicios.

En Colo Colo reconocieron problemas por Salomón Rodríguez, pero con todo en orden con Godoy Cruz. Foto: Colo Colo.

En la presentación de Matías Fernández Cordero como refuerzo, Aníbal Mosa abordó el caso del uruguayo. “Venimos conversando con su representante hace semanas, meses. Hemos hablado y creemos que lo mejor es que Salomón reactive su carrera y tome oxígeno en otro club. En eso estamos trabajando, creemos que es lo mejor para el jugador y el club“.

En esa misma línea, el mandamás de Colo Colo enfatizó en que quieren ayudarlo a relanzar su carrera, ya que es una inversión importante la que hicieron. “Hay alternativas, pero hay que ver cuál es la mejor para él, donde se sienta cómodo y eso está en manos de su representante que lo conoce mejor que nosotros“.

Aunque fue tras ello que Aníbal Mosa respondió al rumor de una supuesta deuda a Godoy Cruz por Salomón Rodríguez. “Nosotros antes que venciera una cuota en septiembre u octubre llamamos al representante para buscar una solución y una salida“.

Finalmente, avisó que el tema no debería pasar más allá de la mitad del año 2026. “Buscamos una renegociación con ellos en marzo o abril, lo que fue aceptado“, sentenció.

Colo Colo sigue tratando de solucionar todos los cachos que le aparecieron por culpa de Salomón Rodríguez. El Cacique no sale de una y se mete en otra con un delantero que hizo de todo, menos marcar goles.

¿Cuáles fueron los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Colo Colo negocia la salida de Salomón Rodríguez, el que logró disputar 26 partidos oficiales en total en la temporada 2025. En ellos marcó 3 goles y no tuvo asistencias en los 1.101 minutos que estuvo dentro del terreno de juego.